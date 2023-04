Un Millonarios incontestable en Montevideo

Los de Gamero siguen con rendimiento perfecto en la Sudamericana y liquidaron a Peñarol.

No era una parada fácil para el Embajador, pues al frente estaba el líder del campeonato uruguayo, que con Alfredo Arias está haciendo una gran campaña local, pero que en la Sudamericana ya venía con una goleada a cuestas y necesitaba ganar como fuera para salir del fondo del grupo. Por eso, la victoria en el Campeón del Siglo, fue redonda.

Y lo hizo con todos los argumentos ya conocidos en la Liga colombiana que lo tienen en los primeros puestos y como uno de los candidatos más fuertes al título, pues la condición de visitante no le pesó en lo absoluto y fue el Carbonero quien se vio incómodo ante su gente, plano en su propuesta y con mínimas llegadas al arco de Montero.

La practicidad y efectividad de Millonarios volvieron a relucir, logrando concretar su actuación por el buen momento de Macalister y Cortés que se encargaron de generar gran parte del juego, por el centro y hacia la izquierda apoyados por Arias, que explotó la defensa local. Cataño no brilló, pero sumó; Castro no marcó, pero asistió, Vásquez y Giraldo contuvieron para que la defensa no tuviera mayores exigencias. Se "defendió" con la pelota en campo contrario con tranquilidad. Así, un colectivo se vio sólido y superior en territorio charrúa para festejar.

Solo le falta un rival por enfrentar en el grupo y será el América de Minas Gerais en El Campín dentro de un par de semanas, oportunidad para terminar de auto-evaluarse en la competencia internacional y buscar una victoria que prácticamente le asegure el paso a octavos de final y le permita dividir esfuerzos en la Liga procurando llegar mínimo a la semifinal.