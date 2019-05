Un jugador de Arsenal sueña con jugar en Boca y "sufrió" la final en Madrid

El uruguayo Lucas Torreira no ocultó su fanatismo por el Xeneize, sus ganas de vestir la azul y oro y contó cómo sigue la campaña de los de Alfaro.

Con apenas 23 años, Lucas Torreira ya dejó de ser el futuro de para transformarse en el presente, con la tradicional garra charrúa como bandera. Y si bien está a dos semanas de jugar la final de la , dejó claro que tiene otro sueño para su carrera: jugar en Boca.

En una entrevista que brindó a Central Fox, programa de la señal Fox Sports, el mediocampista de reconoció que no solo simpatiza con el Xeneize sino que es fanático y sufrió la final de la pasada: "estuve en Madrid con amigos, no pensé que iba a sufrir tanto. Lo viví con nervios y no nos fue como queríamos, pero a la final no llega cualquiera, pude disfrutar el espectáculo y pude ir a ver a Boca".

Y en ese sentido, el mundialista con la Celeste dejó claro que "lo mantengo en mi cabeza, me gustaría vestir la camiseta de Boca porque es un sueño que tengo desde chiquito".

Por último, dijo que no solo sigue la campaña del equipo que dirige Gustavo Alfaro sino que hará el esfuerzo para poder ver el duelo de esta noche ante Vélez más allá de la diferencia horaria con : "esta noche quiero ver el partido, aunque acá es tarde y manana entrenamos".