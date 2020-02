¿Un intento más? Fernando Gago, en la lista de buena fe de Vélez para la Copa Sudamericana

Más allá de haber sufrido una nueva lesión grave, el volante fue incluido en la nómina de 30 jugadores para el certamen internacional.

Fernando Gago aún no se habó públicamente después de la grave lesión sufrida ante , una más en una carrera plagada de duros momentos de los cuales siempre hizo todo por reponerse. Porque si algo no podrá reprocharse Pintita es no haber dado siempre el máximo y un plus más para no decirle adiós al fútbol.

Y esta parece no ser la excepción. Porque a menos de una semana de una nueva lesión en la rodilla, más precisamente un "estiramiento con lesión parcial de la plástica de la rodilla derecha", que seguramente lo lleve por quinta vez en cinco años al quirófano, Vélez decidió que su nombre aparezca junto al dorsal número 6 de la lista de buena fe para la .

El Fortín debutará en la competencia este martes ante Aucas, pero por calendario y en caso de avanzar esta ronda y la siguiente, pautada para mayo, podría jugar los octavos de final después de la , con varios meses de plazo para que el talentoso ex-Boca avance con la rehabilitación de un golpe que, al parecer, no lo llevará al retiro.

