Un Hazard de dos caras

Salvo sorpresa mayúscula, para él incluido, Eden Hazard (30 años) no va a ser jamás el del Chelsea. Pero de esa versión a la nada hay varios grises entre los que se quiere asentar el belga, que no da por truncado su sueño de sonreír en el Real Madrid. Su primera parte contra el Cádiz (0-0) fue un 'no' rotundo; la segunda un '¿y si sí...?'.

Comenzó por la derecha, donde se le notó encorsetado y no convenció en absoluto. Se le vio lento, temeroso e impreciso, sin rastro de nuevo de lo que prometía su histórico fichaje. Algo cambió sin embargo en el descanso, seguramente a raíz de un retoque de Ancelotti, porque el '7' se fue soltando y recuperando sensaciones, liberándose en posiciones más centradas, buscando áreas con espacios por los que atacar.

Entonces Hazard absorbió más balón, picando de un lado y de otro, muy al estilo de su buena época con Bélgica aunque lejos todavía de aquello. En el 50' combinó muy bien con Benzema, su socio preferido (se dieron diez pases cada uno al otro), y Vinicius no pudo llegar al remate. En el 56' rozó el 1-0 con un cabezazo apurado. En el 61' ilusionó con una bonita acción individual. En el 76' volvió a intentarlo con Karim...

El belga terminó líder en regates (cuatro), faltas recibidas (tres, como Militao) y tiros a puerta (dos, como Kroos y Benzema). Dio cinco pases clave (el segundo que más, junto a Benzema) y se involucró en el cuerpo a cuerpo, yendo a 20 duelos (el segundo que más; ganó el 40%). Intervino con 84 toques, siendo el quinto en participación en el juego, y también dejó un fuera de juego, un 83,6% de acierto en el pase y 23 pérdidas, sólo empeorado por Casemiro.

Primer partido completo en temporada y media

Sin mayores alardes, el belga redujo el volumen de las críticas y subió el de los elogios, aún tímidos lógicamente. Entre estos se encontraron los de Ancelotti en rueda de prensa, en la misma línea editorial que en su conferencia del sábado: "Estoy de acuerdo contigo [sobre su gran papel]. Le ha costado un poco entrar, le cuesta más por fuera, a la derecha, está más acostumbrado a jugar por dentro, donde ha combinado muy bien con Karim. Es un arma más que tenemos para la segunda parte de la temporada".

Ese es el pensamiento del futbolista, que como contó Goal el 23 de noviembre no tiene ninguna intención de salir en invierno. Hay tres factores para ello, pero el decisivo, relativo al capítulo familiar, es el reciente nacimiento de su quinto hijo. Al final del curso podría ser diferente, pero hasta ese punto va a pelear. Ayer disputó 90 minutos por primera vez desde el duelo con Finlandia en la Eurocopa, el 21 de junio. Se trata de un dato aparentemente normal, pero en realidad es anómalo porque no consta en su hoja de servicios de toda la 2020-21. Quizá la visita del Cádiz le sirva para ir a más... o quizá no; como frente a los de Cervera, dependerá de qué cara muestre, la intrascendente o la esperanzadora.