Un gran Marcelino que ahora debe dar el gran paso

OPINIÓN

El se ha plantado a falta de seis jornadas para que acabe la liga con opciones serias de ser el cuarto clasificado de la Liga y por tanto obtener un billete para la próxima Champions. Además, está consiguiendo redondear la temporada con una magnífica actuación en las competiciones por eliminatorias. A la final ya alcanzada de la hace varios meses, le ha sumado ahora las semifinales de la Europa League que va a disputar durante el próximo mes de mayo frente al Arsenal de Unai Emery. Si todo esto se lo hubieran contado, nos lo hubieran contado, al valencianismo a mediados del mes de enero cuando el empató en Mestalla e hizo temblar los cimientos del club nadie se lo hubiera creído.



Aquella tarde Goal.com desveló un viaje de Mateo Alemany a Singapur para tratar el futuro inmediato de Marcelino García Toral en el club. En aquel viaje el director general mallorquín se jugó su puesto y apostó firmemente por la continuidad del técnico asturiano y del proyecto que habían construido solo hacía unos meses antes. Alemany nunca dudó, siempre tuvo claro que la mejoría del Valencia CF pasaba por la continuidad de Marcelino y así se lo hizo ver al máximo accionista Peter Lim. El asiático que desde el mes de diciembre era más propenso al cambio en el banquillo que otra cosa, se fió de su director general pero prácticamente le vino decir que el futuro de Marcelino iba vinculado al suyo propio.



Siempre dije, y no me escondo ahora que las cosas van bien, que yo personalmente hubiera cambiado al entrenador después de la derrota en copa del y por supuesto tras no poder ganar al Valladolid aquel 12 de enero. No cambio nada de lo que dije en aquella época porque sigo pensando que hasta ese momento los números eran para un cambio en el banquillo. Sin embargo, igual que tuve aquella opinión ahora debo reconocerle al entrenador el mérito de haberle dado la vuelta al equipo como si fuera un calcetín. Porque el logro es principalmente del entrenador ya que la plantilla yo siempre defendí que fue buena, mucho mejor de lo que mostró la primera parte de la temporada, pero la gestión de las primeras jornadas para mí fueron más problema de banquillo que de futbolistas. Del mismo modo pienso que Marcelino este año ha crecido mucho como entrenador porque superar una crisis del calibre de la que vivió a principios de este 2019 solo puede hacerlo un buen entrenador.



Marcelino ha conseguido que el Valencia sea el mejor Valencia CF defensivamente desde la época de Rafa Benitez. Ha sabido leer perfectamente cuál es la idiosincrasia que ha llevado al Valencia a lograr grandes éxitos y a tocar metal y la ha aplicado a la perfección con un pequeño error, al menos para mí, y es que el día que el asturiano consiga ser un poco más valiente seguramente su equipo ganará más partidos de los que empata y será una máquina mucho mejor engrasada. Éste último detalle no le quita mérito a la enorme segunda vuelta en todas las competiciones que está realizando el Valencia, con un entrenador que está aglutinando muchísimos más aciertos que errores y que pese a que en ocasiones rota en exceso está consiguiendo llegar al final de la temporada con el equipo en el mejor estado de forma posible para asaltar hasta dos títulos y el gran objetivo Liga que es conseguir la clasificación para la Champions.



Se le ha criticado mucho en las últimas horas al técnico valencianista dar entrada a Coquelin ante el cuando tenía eliminatoria ganada, y pienso que es un error grave del entrenador porque a veces es excesivamente cauteloso y incluso con eliminatoria cerrada tuvo miedo de algo que era casi imposible que ocurriera. Llegados a este punto de la temporada y con tantas opciones de éxito para el Valencia solo me queda desear que Marcelino consiga encontrar ese punto exacto que lleva buscando durante toda la temporada para que su equipo sepa rematar los objetivos. Para eso va a tener que perderle algo de miedo a perder los partidos y más ambición y personalidad cuando el equipo gane. A estas alturas no tengo duda de que Marcelino sabe lo que se lleva entre manos pero es el momento de dar el zarpazo definitivo y demostrar que puede ser un gran técnico y no quedarse en únicamente uno bueno por miedo a perder. Ahora el Valencia tiene todo que ganar.