Un ex del Real Madrid reconoce que quiso suicidarse con pastillas

El escalofriante recuerdo de Emmanuel Adebayor: "Lo preparé todo, me bebí todo el agua... Lo tenía todo listo para irme".

Escalofriante. Emmanuel Adebayor, ex delantero togolés del , contó detalles de la noche en la que estuvo a punto de suicidarse. "Tenía todo listo", recordó en unas fuertes declaraciones que realizó en las últimas horas para el británico 'Daily Mail'.

"Había una farmacia debajo de mi apartamento. Compré paquete tras paquete de pastillas. En la farmacia no me las querían vender, por lo que dije que era para un organización benéfica en Togo. Lo preparé todo, me bebí todo el agua... Lo tenía todo listo para irme", recordó el también ex jugador del , que a sus 35 años juega en el İstanbul Başakşehir de la Superliga de .

Y reveló: "Con todo listo llamé a mi mejor amigo en la media noche, y me dijo que no me apresurara, que tengo cosas por las que vivir: "Tienes el potencial de cambiar África". Entoncés pensé... "eres un vendedor de sueños y ahora no estoy comprando ningún sueño". Eso me hizo abandonar la idea de irme. Pensé que Dios debía estar guardando algo".

Cabe recordar que, ya en 2015, Adebayor había confesado que pensó en quitarse la vida en más de una ocasión. "Muchas veces quise darme por vencido. Pueden preguntarle a mi hermana Iyabo Adebayor cuántas veces la he llamado y le he dicho que estaba dispuesto a suicidarme", escribió hace cuatro años en su cuenta de Facebook.

Adebayor fue presentado en el estadio Santiago Bernabéu en enero de 2011 como nuevo jugador del Real Madrid, al que llegaba en calidad de cedido procedente del . Mal iban a ir las cosas para el togolés en la Casa Blanca: su debut fue con derrota 1-0 frente al . Tal vez fue un presagio de lo que le iba a suceder, porque el club capitalino decidió no comprar la ficha del futbolista africano.

En 2017, Adebayor contaría el insólito motivo por el que, según él, el Real Madrid no le compró. En declaraciones para la BBC, dijo que su difunto hermano envió una carta a la directiva merengue para que no le contraten. "Envió una carta en nombre de mi familia pidiendo que no me contratasen. No digo que fuera la úica razón por la que no lo hicieron pero sí que tuvo influencia, aunque fuera solamente un 10%, ya es mucho".

En más de una ocasión, Adebayor, petición de José Mourinho cuando era entrenador blanco, había manifestado que su familia no se acercaba más que para pedirle dinero, y que no se comunicaba con él cuando sufría alguna lesión o pasaba un mal momento deportivo.