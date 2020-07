Un ex Alajuelense embiste a la actual dirigencia

Primera División de Costa Rica: "La Liga se ha olvidado de su historia", disparó el argentino Pablo Izaguirre, quien estuvo siete años en el club.

Claramente, los tiempos cambiaron en Alajuelense. A pesar de haberse mantenido como protagonista por el título en las últimas temporadas, la cifra de siete años y 13 torneos sin coronaciones resuena fuerte en el club manudo.

Y el que no escondió sus críticas hacia su ex equipo fue Pablo Izaguirre, el argentino que pasara la mayor parte de su carrera en la institución de Alajuela, entre 1999 y 2006.

"La Liga se ha olvidado de su historia. Parece parece que empezó a funcionar en 2018 hasta ahora en 2020", cuestionó el que fuera volante y ganara cinco títulos locales, en diálogo con Vis10n a través de Columbia.

Además, el también campeón de la con Alajuelense disparó: "Parte de su historia, la administración nueva la ha tirado a la basura y eso es lo que no me gusta. Antes, sin el CAR (Centro de Alto Rendimiento), La Liga era campeón y en las divisiones menores eran campeonas, entonces uno no puede tirar su historia de 100 años. A mí eso en lo personal no me gusta".