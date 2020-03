Un estricto plan de trabajo individualizado: Así es la cuarentena de Arturo Vidal en Barcelona

Juan Ramírez, preparador físico del volante chileno, le contó a Goal el trabajo que realiza el futbolista ante la situación derivada por el Covid-19.

Al igual que todos los clubes en , el se vio obligado a adoptar una serie de medidas debido a la pandemia del coronavirus que azota al mundo. En plena lucha con el en y pendiente de disputar la vuelta de octavos de la ante el , el Covid-19 precipitó el nuevo plan de trabajo en ‘Can Barça’.

El pasado viernes, el presidente Josep Maria Bartomeu acudió a la Ciutat Esportiva para informar personalmente de la situación al plantel antes de que comenzara la sesión matinal. Junto a él estuvieron el Doctor Jaume Padrós, presidente del Colegio de Médicos y responsable de salud laboral del Barça, y el Doctor Antoni Trilla, responsable de Medicina Preventiva y Epidemiologia del Hospital Clínico.

Tras la reunión, el staff técnico, encabezado por Quique Setién, decidió dar por finalizado el entrenamiento y le comunicó al primer equipo que debía quedarse en sus respectivos hogares para evitar correr riesgos con el virus.

Más equipos

En la misma línea, el conjunto blaugrana informó que los jugadores seguirán en su domicilio un trabajo físico personalizado y específico, supervisado por los preparadores durante los próximos días. Incluso recurrirán a la tecnología para evaluar los datos que les vayan llegando de los jugadores, por intermedio de unos chalecos conectados vía GPS.

Mientras que los futbolistas lesionados recibirán la visita diaria en su domicilio de un recuperador con el fin de seguir con el plan de trabajo, como son los casos de Arthur Melo, Luis Suárez y Ousmane Dembélé.

EN VIVO: Así se vive el Coronavirus en el fútbol

En ese sentido, Arturo Vidal también recibió una hoja de ruta personalizada para que su situación física se vea lo menos alterada, según supo Goal. El volante chileno lleva por estos días entrenamientos controlados por Juan Ramírez, el preparador físico que optimiza el rendimiento del hombre de La Roja desde su paso por Bayern Munich.

De este modo, el profesional -ex PF del campeón con Héctor "Tito" Tapia- se trasladó hasta el hogar el mediocampista durante los días que dure el confinamiento para plasmar un trabajo complementario, el que es supervisado por el conjunto catalán.

"Barcelona entregó un plan individual para mantener la condición de los atletas de élite", confesó Ramírez. "A mí me envían todos los trabajos que debe realizar", complementó. Eso sí, evitó referirse a los detalles del mismo: "No puedo contar detalles porque es algo entre el cuerpo técnico, el jugador y yo. No puedo dar detalles de ningún tipo, ya sean de trabajos, horarios ni duración", indicó. Finalmente, Ramírez confesó que la plantilla no mantiene contacto directo: "Cada uno está en sus casas", declaró.

El artículo sigue a continuación

Cabe destacar que, según informó el club de la Ciudad Condal, aparte del trabajo físico los jugadores seguirán con las pautas nutricionales que ya han mantenido durante la temporada. "Cada futbolista ha ido siguiendo un plan individualizado durante este curso y en los próximos días podrá hacer las consultas necesarias con los Servicios Médicos en caso de cualquier duda".

De momento, este plan -adaptado a las condiciones y el espacio del que disponga cada futbolista- está pautado para los próximos siete días y se irá renovando hasta la vuelta a las prácticas, sabiendo que las competiciones no regresarán hasta principios de abril. “Tenemos unas recomendaciones que cumplir que nos obligan a ser responsables”, dijo el cántabro.