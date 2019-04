¿Un estadio único para River y Boca?

Rodolfo D'Onofrio reconoció que le planteó al presidente de la Nación la posibilidad de construir una cancha que sea para los dos clubes.

Rodolfo D'Onofrio y Daniel Angelici tienen maneras muy diferentes de gestionar, lo que los ha llevado a enfrentarse -en público y en privado- en incontables ocasiones. Sin embargo, hay un punto en común que une a los presidentes de River y Boca: la intención de construir estadios nuevos para sus equipos y desechar La Bombonera y el Monumental. Con ese deseo en mente, el dirigente del Millonario llevó su idea un paso más allá y quiere hacer ¡una cancha única para los dos clubes!

De paso por para el partido que el conjunto de Núñez disputará frente a por la , D'Onofrio estuvo invitado en el Canal del Fútbol y soltó la bomba al recordar una conversación que mantuvo con Mauricio Macri: "El terreno donde haríamos la nueva cancha le pertenece a la Nación y se lo tendríamos que comprar. En mis conversaciones con el presidente por ese tema le dije 'qué pasa si hacemos un estadio para River y Boca'. Y no me dijo que no".

Si bien Macri es el padrino político de Angelici y todavía tiene mucha influencia en el club de la Ribera, parece muy difícil que en el Xeneize estén abiertos a esa propuesta, algo que D'Onofrio tiene claro: "No sé si los dirigentes de Boca van a aceptarlo. Creo que les va a costar más a ellos que a nosotros, porque venirse de La Boca a este sector... Hay un tema de pertenencia muy grande, lo entendería. Pero los dirigentes tenemos que tener visión".

Por el momento, las ideas de mudar La Bombonera y el Monumental generan un rechazo casi unánime entre los hinchas de ambos clubes. No es difícil, entonces, imaginar qué es lo que pensarían de un proyecto de estadio conjunto.