Un entrenador alemán se presentó a un partido ¡vestido de pescador!

En la última fecha de la quinta división germana, Markus Kay, DT de TV Jahn Hiesfeld, se disfrazó para protestar contra su propio presidente.

El escaso público que se acercó al pequeño estadio del TV Jahn Hiesfeld para presenciar el último partido de la temporada de la Oberliga, la quinta división alemana, no podía creer lo que veía: mientras se disputaba el encuentro frente a Meerbusch, a un costado del campo de juego un hombre observaba las acciones desde una silla de camping, vestido de pies a cabeza como un pescador y hasta con una caña apoyada a su lado. Era, nada más y nada menos, que Markus Kay, el entrenador del equipo local.

El desconcertante atuendo del DT no se debía a una apuesta, ni a un repentino rapto de locura, sino que se trataba de una "protesta silenciosa" -tal como la definió el propio técnico- contra el presidente del club, Dietrich Hülsemann, quien luego de la derrota 2-1 frente a Velbert del 12 de mayo, había criticado duramente a Kay y sus jugadores, en declaraciones a la prensa: "No hubo esfuerzo, ni sistema, nada. No podemos seguir así. Yo estaba detrás del arco y veía a cinco futbolistas sentados en el banco, sin siquiera moverse. Y nuestros entrenadores estaban sentados en sus sillas de camping, me dieron ganas de alcanzarles una caña de pescar".

La relación entre el directivo y el DT estaba completamente rota desde hacía tiempo: con el equipo condenado al descenso varias fechas antes del final, Hüselmann le informó a Kay que no continuaría en el club la próxima temporada a través de un mensaje de WhatsApp. De hecho, según contó el propio entrenador, en las últimas tres semanas todas las conversaciones entre ambos se dieron a través de mensajes de texto y el presidente ni siquiera se acercó al estadio para el partido contra Meerbusch. ¿Cómo le fue al Hiesfeld en su despedida de la Oberliga? Perdió 5-1.