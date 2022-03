Un día van a lesionar a Vinicius...

Por Jorge C. Picón - El Madrid se fue de Mallorca con tres puntos en el zurrón y la liga prácticamente sentenciada. Sin embargo, directiva y cuerpo técnico no han salido nada contentos. Triunfo, como mínimo, agridulce, manchado por una actuación arbitral de Sánchez Martínez difícilmente defendible. No solo el colegiado perdió el control del encuentro desde los primeros minutos del encuentro. Lo más grave es que, delante de sus ojos, Vinicius estuvo a punto de ser lesionado por una entrada terrible de Maffeo y Rodrygo se fue sin poder apoyar el pie por una plancha muy a destiempo de Raillo.

La primera fue resuelta con una amarilla para Vinicius y otra para Ángel, que ni siquiera dio la patada. El delantero fue a recriminarle algo al brasileño (no se sabe muy bien el qué) y consiguió un trato muy beneficioso para su equipo. Se trata de un problema endémico con Vini, al que, siendo víctima, lo tratan como culpable tanto rivales como árbitros. Su estilo de juego o su personalidad no parece gustar, pero no debería ser motivo ni para cazarlo sin consecuencias o incluso amonestarlo por protestar las continuas patadas que recibe. Menos mal que tiene buen carácter y es valiente. El ex Flamengo sigue a lo suyo, con sus regates, asistencias y goles. Hoy marcó el primero (lleva 17 esta temporada) y provocó un penalti.

Dos entradas criminales sin castigo sobre Vinícius y Rodrygo. pic.twitter.com/ACVqPIqvuL — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) March 14, 2022

Raillo, por su parte, sí vio la amarilla por lesionar a Rodrygo. Qué menos... Sigue siendo una resolución muy favorable si tenemos en cuenta que el ex Santos tuvo que salir apoyado en los médicos del Real Madrid con cara de mucho dolor. El VAR, que debía estar otra vez desenchufado, tampoco avisó que podía ser para algo más que amarilla. Tiene dañado el escafoides y se le está tratando la zona, pero será mañana cuando se sabrá el alcance del golpe.

Hace casi un mes, el 18 de feberero, este medio publicaba que en Real Madrid reinaba la preocupación por la cantidad de faltas que recibía Vinicius y el trato por parte de los árbitros. Partidos como el de Son Moix demuestran que hay motivos para estar iniquieto. Si esto sigue así, alguien va a lesionar a Vinicius como ya han hecho con Rodrygo. No es una cuestión de protección, sino de sentido común y de aplicar el reglamento.