Un desorientado llamado Crystal Palace

Por Juan Yagüe.

Llegan las últimas semanas de la temporada y las urgencias se empiezan a notar. Por el título de Liga, por los puestos de Liga de Campeones y por no descender. En este último apartado entra el Crystal Palace, que hace unos días decidió despedir a Patrick Vieira como entrenador.

El periplo de la leyenda gala en Selhurst Park ha sido tan insípido y anodino como el de cualquier otro. El año pasado llevó al equipo a las semifinales de la FA Cup a Wembley, donde cayeron frente al Chelsea. Pero más allá de eso, lo habitual en Croydon. Media tabla, cero milagros, cien de previsibilidad. Eso son los Eagles. Así que es difícil entender la marcha de un entrenador que se identificó sin fisuras con todo ello.

¿Qué ambición hay en el sur de Londres? Hay jóvenes con proyección como Eze, Olise, Andersen o Guehi. Pero nada más. Wilfred Zaha acaba contrato y parece improbable que renueve tras una década en el club que ha parecido un siglo. ¿Por qué quedarse? Ser una leyenda de un club que no aspira a nada y no peligra por nada no tiene ningún incentivo hoy en día. Los casos como el de Le Tissier se extinguieron hace dos décadas.

Vuelve Roy Hodgson como relevo. Un veterano de guerra de 75 años que por poco no entrenó a DI Stéfano y Kubala. Es la mejor representación de un club instaurado en la conformidad y en la nula ambición dentro de un entorno de desarrollo y competitividad atroz dentro de la Premier League. Un iconoclasta que de repente gana al Manchester City dos años seguidos en el Etihad y queda doce cursos consecutivos entre el decimocuarto y el noveno puesto (por poner un ejemplo representativo).

Difícil augurar cualquier tipo de catarsis en una entidad así. El simbolismo perfecto de que el que no avanza se estanca y, por ende, retrocede ante el resto. Vieira hizo lo que pudo en un club que vive en un presente que ya no existe y no reacciona ante un futuro que ya le inunda y sobrepasa. Y todo ello mirando al pasado. Por ello han vuelto a firmar a Hodgson con sus 75 años.