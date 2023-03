Un Atlético Nacional plano que se olvidó de ganar en casa

El Verdolaga no pudo descifrar el clásico y ya tiene déficit de local.

Más allá del grosero error de Jhon Ospina con una expulsión que no era y cuya incidencia en el partido fue mínima, pues aún con once hombres Nacional no cambió mucho, empatar el clásico es motivo de preocupación.

No sólo por la rivalidad propia, sino por los factores que la rodearon: juego plano, ataque predecible, cambios cantados (aunque tampoco había mucho más), la lesión de Mier y el seguir dejando ir puntos importantes en su casa. Es que solo han sido dos victorias en el Atanasio, Once Caldas y Huila -tres contando la Superliga- y salvo que mantenga una media inglesa, el camino a la clasificación se puede complicar.

La superioridad generalizada que tuvo el equipo de Autuori no se terminó reflejando en opciones claras. Dos remates desviados de Dorlan y uno cercano de Duque en la primera etapa; un remate de Jader, otro de Perea salvado por Mosquera y el tiro libre de Pabón en la complementaria. Poco más hubo y poco se vio del muy buen trabajo en Pereira. Otra vez un paso atrás, una imagen pálida pese a la emotividad con la que cerró el compromiso y sensación de remontada que hubo en la tribuna.

Ni hablar de las lesiones que hoy tuvieron en Kevin Mier su más reciente víctima, al parecer con un pronóstico no muy alentador. Una crisis en el departamento médico y físico del club que sin dudas debe ser revisado pues la lista se alarga luego de cada fecha y el plantel se hace corto o muy joven.

Y por último, pensando en Copa Libertadores, dónde hacer respetar la localía es asegurar un gran porcentaje del pase a octavos, el seguir dejando escapar puntos en el Atanasio Girardot tiene que cambiar radicalmente para convertirse en un bastión que le meta terror a los rivales.