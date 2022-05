Un '7' que no sabía jugar y un '9' que no marcaba goles

Por Jorge C. Picón - En el Bernabéu siempre hay algo que ver. Es como el cine: si vas con entusiasmo, hasta la peor pelicula te parece buena. El Levante salió descendido de un duelo en el que el Madrid no se jugaba nada, pero cuando tienes la confianza de un finalista de la Champions necesitas muy poco para ganar los partidos. Mendy se disfrazó de Mbappé para marcar tras una gran carrera individual. Después del viaje del segundo a Madrid se podría pensar que era al revés, que era Kylian disfrazado de Ferland, pero la zancada no era tan estética y no que no supiese celebrar el gol fue definitivo. Vinicius, Rodrygo y Benzema se divirtieron y, cuando lo hacen, suelen ver puerta. Siempre he tenido la teoría de que cuando sales a pasartelo bien es más fácil que ligues. Ellos ejemplifican a la perfección esta idea sobre el terreno de juego.

El que mejor se lo pasó fue Karim. Llegó a hacer un baile, de forma literal, o por lo menos hizo un regate al portero levantinista en el 5-0 que lo pareció. Aunque si por algo recordará esta noche él y todo el madridismo es porque igualó a Raúl como máximo goleador de la historia del club. Quién se lo iba a decir 13 años después de firmar su primer contrato... Y a todos esos madridistas, entre los que me incluyo, que asegurabamos que le faltaba gol. Nos quedamos sin defensa hace mucho tiempo. Estamos hablando de una leyenda del Madrid y del fútbol. Uno de los mejores nueves que ha pasado por el Santiago Bernabéu. Se ha dicho mucho que Benzema era un jugador al que amabas o al que odiabas. Pues a ver quién se atreve a odiarlo ahora...

Es curioso que iguale a Raúl, otro jugador que, por el contrario, siempre tuvo el cariño del madridismo. Pero el '7' también tuvo 'haters'. Que no sabía jugar decían. Que se tropezaba con la pelota y que no tenía el nivel de los Galácticos. La afición del Madrid siempre fue exigente, en muchos momentos lo fue de más. Con fue con Raúl, lo ha sido con Karim y lo será con los que vengan.

Precisamente, Vinícius marcó un hat-trick en la goleada. Otro que podrá decir que lo mataron en sus primeros años como jugador blanco. Veremos si en algún momento de su carrera alcanza las cotas de Raúl y Benzema. Su progresión hace pensar que así será. Debe ser que en el Madrid mientras peor seas, mejor te va...