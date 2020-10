Umtiti: "No quiero irme del Barcelona y menos así"

El francés desvela que ha pasado dos años muy complicados pero que todavía sueña con triunfar en el Camp Nou

Samuel Umtiti ha pasado de ser uno de los mejores centrales del mundo a estar descartado en los compromisos del , además de acumular lesiones que no le han permitido volver a ser el jugador que fue.

En una entrevista a Canal +, el galo dejo claro que no pasa su mejor momento pero que no piensa en salir del Barcelona: "No quiero irme del Barcelona, no de esta manera. Los dos últimos años han sido los más complicados de mi carrera. A veces eso me hundía mentalmente. Recaía cada vez, y con distintas lesiones porque intentaba compensar. No era un problema de rodilla, era que tenía un desequilibrio total. Tuve que empezar de nuevo".

"Dejé de comer carne, pescado y leche. Ahora me siento mejor, duermo mejor. Nunca me había sentido tan bien físicamente. Mi cuerpo también ha cambiado. He perdido 3 kilos y creo que me he recuperado. Y nunca he trabajado tan duro. Y estoy feliz por eso".

En cuanto a su futuro, Umtiti asegura que quiere volver a jugar en el Barcelona, aunque es consciente de que Lenglet le ha quitado el puesto: "Ocupa mi puesto, en el Barcelona y en la selección francesa. No me molesta en absoluto. Al contrario, lo animo y hay muy buen entendimiento entre nosotros. Podríamos jugar juntos. Pero creo que él lo sabe: cuando vuelva, haré cualquier cosa para volver a mi lugar y jugar. Pero no hay celos entre nosotros".

El defensa quiso defender también a sus compatriotas Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé, que tampoco están en su mejor versión con el equipo catalán: "Antoine, Ousmane y yo a menudo estamos juntos. Todos hemos vivido tiempos complicados. Todos nos clavan cuchillos a nuestras espaldas y quieren matarnos (entre risas). Pero, entre nosotros, intentamos reírnos. Queremos sonreír de nuevo".

Finalmente, recordó su llegada al Barcelona: "El es mi club y de mi ciudad. Fueron ellos los que me dieron la oportunidad de ser visto y crecer. Hubo negociaciones, pero fue rápido. Tenía que poder hablar con un club. Seré sincero: el Barcelona es el Barcelona. No quiero irme del Barcelona y menos así".