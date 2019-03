Umtiti: "Griezmann es feliz en el Atlético, juegan para él"

El central del Barceolona cree que su compatriota tiene cualidades para jugar en el Camp Nou pero está bien en el Metropolitano.

El futuro de Antoine Griezmann vuelve a estar en el aire tras los últimos rumores de que vuelve a tener interés en marcharse al Barcelona. Sin embargo, su compatriota y jugador blaugrana, Samuel Umtiti, ha asegurado que su compañero en la Selección de es feliz en el .

"Sé que Antoine está muy feliz en Madrid, le va bien, es un equipo que juega para él, y después de eso, en una carrera hay opciones que podemos tomar y de las que podemos arrepentirnos. Pero sé que se siente bien allí, pero puede jugar en cualquier club del mundo por sus cualidades, ya sea en o en cualquier otro lugar", comentó a Telefoot.

El central francés también ha explicado que está recuperado de su lesión en la rodilla: "Me siento bien, estoy tratando de volver al ritmo después de varios meses de inactividad, es un poco complicado, pero con entrenamientos y partidos voy a recuperar el ritmo y me sentiré bien. Tengo buenos sentimientos y me siento mejor y mejor a medida que pasan los partidos".