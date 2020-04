Ugalde: "Si pudiera elegir un equipo, elegiría el Manchester City"

Primera División de Costa Rica: EL joven delantero de Saprissa aseguró que sueña con "ser una leyenda en Europa".

Manfred Ugalde tenía todo listo para firmar con el Brujas de , pero su pase se cayó por el brote de coronavirus en el mundo. Sin embargo, el joven jugador de Saprissa sigue soñando con hacer historia en el viejo continente.

En una conversación en el facebook oficial del club morado, el jugador de 17 años compartió algunos de sus objetivos como profesional y hasta eligió el club en el que le gustaría jugar en el futuro.

“Mi meta es poder jugar en un equipo grande de Europa. Ser una leyenda en Europa es mi sueño futbolístico. Si pudiera elegir un equipo, elegiría el , yo admiro al “Kun” Agüero y por eso me gustaría jugar ahí, sería lo más grande”, dijo el nacido en Heredia.

Mientras practica desde su casa por la cuarentena, Ugalde también destacó el compañerismo que hay dentro del plantel morado. "Debo aclarar que todos me apoyan, de verdad es un camerino muy unido y con todos me llevo muy bien. Pero en lo personal siempre están muy cerca los que juegan en mi posición. Tanto Ariel como David me guían y me dan consejos. Pero el que más más consejos me ha dado en mi carrera profesional es Johan Venegas”, indicó.