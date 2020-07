Ugalde se despidió de Saprissa y jugará en Bélgica

El delantero de 18 años agradeció a los morados por la oportunidad del debut en Primera División.

Manfred Ugalde se va a Europa con apenas dos temporadas en Saprissa. El joven de 18 años fue adquirido por el City Football Group, que lo ubica en el Lommel SK para disputar el ascenso de .

"Para mi es muy hermoso poder haber debutado con Saprissa. Estoy eternamente agradecido con ellos por haberme dado la oportunidad", dijo el delantero a ESPN .

Ugalde también tuvo elogios con Walter Centeno, el técnico de los morados que le dio vuelo en el equipo hasta lograr el título de campeón en el Clausura 2020. "Es el que me dio continuidad en primera, el que me dio esa regularidad. Aprendí muchísimo con él, y estoy agradecido por lo q me enseñó".

"La afición conmigo siempre fue cariñosa, siempre demostraron su aprecio. Me pongo muy feliz, porque les pudimos dar el campeonato. Se lo merecían, es al afición mas grande del país", agregó.

Ugaldo anotó cinco goles en su primera campaña como profesional, mientras que en la reciente finalizó con 12 tantos en 37 encuentros jugados con Saprissa.