Tusquets plantea elecciones al Barcelona "en fechas navideñas" y es optimista en cuanto a la rebaja salarial

El presidente en funciones niega que se trate de una situación financiera límite pero sí excepcional y se muestra "optimista" ante la rebaja salarial"

RUEDA DE PRENSA

Carles Tusquets, presidente de la junta gestora del tras la dimisión de Josep Maria Bartomeu el pasado martes, ofreció su primera comparecencia pública tras tomar posesión de la presidencia barcelonista de forma interina.

Fecha elecciones

"No se puede hacer antes de Navidad, las elecciones en Catalunya se han fijado para febrero, lo haremos cuanto antes y mientras intentaremos arreglar lo que toque, hablaré por supuesto con todos los precandidatos".

Coordinación de protocolos

"No hemos tenido reuniones con la Generalitat todavía pero por eso hemos creado este grupo de trabajo, que será el que intermedie con el Govern pero hay mucha dificultad para plantear la votación en noviembre y diciembre".

Posibilidad de retrasar elecciones

"Es una pregunta que no sé cómo responder, pondremos todos los medios logísticos y personales a disposición, los estatutos no permiten el voto electrónico pero podemos promover el voto por correo, por ejemplo, para facilitar el voto pero no podemos hacer milagros, salirnos de los estatutos o cambiarlos".

Escenario si no hay acuerdo para la rebaja salarial

"Contemplo el escenario de llegar a un acuerdo porque me llega que hay una predisposición, no queremos quitarle dinero a nadie sino adecuar los sueldos para pagarlos cuando sea posible, es la situación que vemos más viable dadas las circunstancias y el club debe defenderse hasta el final".

Posibles fórmulas para convencer a los jugadores

"No es lo mismo un futbolista al que le queda este año de contrato que uno que tiene más años, hay varias fórmulas y alternativas para reajustar los casos concretos".

¿Es una situación límite?

"Ahora mismo no; el club tiene muchísimo futuro, hay encima de la mesa muchos acuerdos que pueden dar un futuro esplendoroso en términos de ingresos, hay esperanzas, nunca a corto plazo, de que el club pueda remontar sus ingresos sin tener tanta dependencia del estadio como nos pasa ahora".

Gasto salarial desbocado

"No hay por qué esconder que la masa salarial del Barcelona es la más elevada de Europa pero me gusta mirar al futuro y hoy estuve con Planes, Koeman y Grau, y les felicité por la valentía de apostar por los jóvenes, no muchos tienen tanta valentía porque se trata de realizar un cambio generacional, esto puede influir para quedar en la media de nuestros competidores en Europa, somos los primeros del ránking en la masa salarial, en el orden del 70% del presupuesto total del club y eso es muchísimo, y también trabajamos en ello".

Rebaja a Messi

"No podemos hacer un traje a medida, sí podemos crear estructuras para casos parecidos pero no podemos hacer trajes a medida, pretendemos solucionar el tema con toda la plantilla y todos los empleados y haremos lo máximo posible para que todo el mundo salga satisfecho, en función del dinero disponible podremos ir pagando sabiendo que los ingresos caerán en el orden de 300 millones si no podemos abrir el estadio y si podemos no será en su totalidad esta temporada".

Messi libre para negociar en enero

"Permitidme que no especifique la fórmula para con él porque primero deben acabar las negociaciones, sí que puedo decir que hay muy buena predisposición por parte de Messi".

¿Puede fichar la junta gestora?

"Si se vende en enero se podrá comprar pero también se pueden comprar jugadores que lleguen con la baja, cuando la anterior gestora fichó a Arda y Aleix había dinero y se hizo firmar al cuerpo técnico y se incluyó una opción de venta para que la nueva junta pudiera deshacer las operaciones si lo consideraba; para fichar hace falta dinero y para que haya dinero habrá que vender, también habrá una cláusula para deshacer el fichaje en caso de que la junta elegida lo considere oportuno".

VAR y posibles peticiones del cuerpo técnico

"Lo del VAR no hace falta ni que me lo pregunten, estamos convencidos de que es mejorable si se unifican los criterios, pensamos hablar con la RFEF para que hagan un esfuerzo en esta línea, el entrenador y el secretario técnico saben que se podrá fichar si se cumplen las dos condiciones comentadas".

Deshacer renovaciones por parte de la nueva junta

"Naturalmente podrán hacerlo y podrán deshacer el convenio pero a ver cómo lo hacen, será su decisión".



Antes de abrir el turno de preguntas de parte de la prensa, Tusquets también realizó un parlamento en el que expuso la situacion económica del club azulgrana.



"Asumimos el mandato con dos ideas claras, la convocatoria de elecciones a la presidencia en un plazo máximo de tres meses como marcan los estatutos y gobernar el club limitándonos a los actos imprescindibles para garantizar la normalidad y sus intereses. Convocaremos elecciones lo antes posible en la medida que la situación lo permita, ya hemos creado una comisión para encontrar la fecha más adecuada sin presencia de miembros de la comisión económica, que se centrarán en la parte financiera.

Nuestra idea es proponer un plan coordinado con las autoridades sanitarias para realizar el proceso electoral con las máximas garantías para que el próximo presidente esté avalado por la máxima representación. Asumimos el mandato en un contexto muy excepcional, en el marco de una crisis sanitaria mundial que limita la generación de ingresos del club desde marzo, cuando empezó el confinamiento.

Nadie tenía un plan para una pandemia de estas características, no creo que pueda culparse a ningún gestor de esta situación. Vivimos tiempos excepcionales que requieren soluciones excepcionales para regresar a la normalidad lo antes posible.

En cuanto al estadio, museo y tiendas sufren las consecuencias directas de la penalización en el sector del turismo, la diversificación de ingresos hacen que suframos más de los demás y el impacto de la falta de turismo lo sufrimos más que otros clubes. El Camp Nou facturó 220 millones en su último año de normalidad, imaginen el impacto que tiene jugar a puerta cerrada.

La medida más inmediata y necesaria es la mesa de negociación por la rebaja salarial que acaba el 5 de noviembre, esperamos llegar a un acuerdo con los jugadores y los empleados, todos queremos al club y también los socios sufren en sus negocios, si los tienen, así que espero que todos los que forman parte del club también estén a la altura.

Todos tienen que saber que la situación económica es incómoda y compleja, hacen falta esfuerzos por parte de todos para actuar en dos líneas: rebajar gastos y buscar ingresos que hoy no existen. Esta temporada hay una absoluta incerteza en cuanto a los ingresos que tendrá el club, entendemos que para equilibrar los ingresos hay que hacer esfuerzos por valor de 300 millones.

El artículo sigue a continuación

Anteriores comisiones gestoras se constituyeron después de acabar la temporada y con una situación económica mucho más confortable, hoy es al revés, no estamos ni a mitad de temporada y la situación económica que no es nada confortable, además la pandemia impide tener visibilidad, por todo ello no podemos dedicarnos a hacer lo mismo que hicieron anteriores gestoras, nuestra obligación es regresar a la normalidad cuanto antes.

Esta comisión ve factible implementar un conjunto de medidas para paliar estas amenazas y dar al club una solución inmediata para reducir gastos e incrementar ingresos, lo cual podrá ser reversible durante el próximo mandato, la próxima junta podrá anular cualquier decisión que tomemos.

Así, convocaremos las elecciones alrededor de las fiestas navideñas pero necesitaremos garantías sanitarias y trabajaremos para que sea posible esta fecha.

La situación económica es muy compleja y requiere de la comprensión por parte de todos los que conformamos el club. Quiero transmitir confianza porque el club es sólido y todos tenemos el compromiso de encontrar soluciones, haremos todo lo posible, las entidades financieras con las que trabajamos saben que tenemos solidez suficiente como para resistir".