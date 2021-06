Turquía vs. Italia, EN VIVO ONLINE: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

Los Sultanes y Squadra Azzurra se enfrentan en el partido inaugural de la Eurocopa 2021.

Luego de mucho tiempo de espera, el silbatazo inicial por fin llega a la Eurocopa 2021 con un Turquía vs Italia, donde los otomanos fungen como locales a nivel organizativo, pero es el cuadro de Mancini el que hará el debut en casa al jugarse en el Olímpico de Roma.

Lo mejor es que para este encuentro habrá aficionados en las gradas, por lo que muichos podrán ver al cuadro Azurro ver la nueva generación que intentará brillar a nivel continental. Del otro lado, los turcos confían en un Burak Yilmaz, campeón de la Liga de Francia con el Lille, para sobresalir.

El cotejo pinta para ser imperdible, por ello en Goal te traemos toda la información y las diferentes alternativas para seguir el primer compromiso de la Euro.

¿A QUE HORA SE JUEGA Y DÓNDE ES EL TURQUÍA VS. ITALIA?

PARTIDO Turquía - Italia FECHA Viernes, 11 de junio ESTADIO Stadio Olímpico, Roma (Italia) HORA 21:00 de España, 14:00 de México y Colombia; 15:00 de Chile y 16:00 de Argentina GRUPO A

¿DÓNDE VER?

La transmisión en vivo por TV del partido correspondiente al Grupo A está disponible a través de los siguines canales:

ZONA CANAL HORARIO España Telecinco y MiTele.es 21:00 Sudamérica DIRECTV Sports (610-619) y TNT Sports ARG: 16:00, CHI: 15:00; COL: 14:00 México TUDN y Sky Sports 14:00

¿CÓMO VER ONLINE Y EN STREAMING?

El Turquía vs. Italia se podrá ver en internet a través de las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: DirecTV GO, Estadio TNT Sports, Blue to Go y el portal de Mediaset conocido como Mi Tele. Las cuatro plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).