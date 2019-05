Tuchel: "Neymar está triste y sensible por todo lo que se dice sobre él"

El entrenador del PSG no oculta los sentimientos del crack brasileño.

Neymar está triste y sensible por todo lo que se dice de él, según reveló este viernes el entrenador del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel.

Cabe recordar que, el pasado fin de semana, y tras perder por penales la Copa de , el ex jugador del golpeó a un aficionado que se habría burlado cuando subía a recibir la medalla.

"Tal vez su reacción esté contra los principios del club, pero desde el exterior es muy fácil de juzgarlo, de llenarlo de reproches pero él tiene toda mi confianza. Cuando Neymar abre su corazón, su lado afectivo hacía la otra persona, es muy fuerte, está muy triste por todo lo que se dice desde fuera porque se trata de una buena persona", dijo Tuchel en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Niza, por la Ligue1.



Y agregó: "Es muy fácil calificar desde lejos y poner las faltas sobre él, sería bueno conocerlo y no anticipar situaciones que a la distancia se sabe poco".

Sobre ese punto ya se había referido Tuchel horas atrás. "No me gusta en absoluto. No puede hacer eso, simplemente no puede. No es fácil subir el pasillo después de una derrota. Es superdifícil, para mí, para todo el mundo. Hay que aceptarlo. Si perdemos hay que mostrar respeto. Es siempre necesario. No se puede retar a un espectador", decía.