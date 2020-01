Tuchel cierra las puertas al Atleti: "Creo que Cavani se quedará"

El técnico alemán del PSG explica que tanto Edinson Cavani como Leo Paredes seguirán en el PSG

Cierra la puerta a su salida. Thomas tuchel, entrenador del , ha sido tajante hoy en conferencia de prensa, refiriéndose al futuro de Edinson Cavani. Preguntado sobre el mercado de invierno y sobre una posible salida de Leo Paredes y del propio Cavani, Tuchel comentó: "Paredes jugó mucho durante en último tramo de competición. Me mostró que puede ser un jugador importante con mucha influencia en el equipo. Sobre Edinson Cavani, ya lo he comentado. Ha sido duro para él por su lesión, peridó el ritmo y no lo ha tenido fácil. Pero está aquí y tiene una buena mentalidad. Creo que los dos se quedarán con nosotros", zanjó.

Sobre el mercado de fichajes, Tuchel agregó que el PSG estará atento, como no puede ser de otra manera, pero que no ha pedido fichajes y que, en todo caso, confía ciegamente en Leonardo, el director deportivo del club: "Cualquier cosa puede pasar en el fútbol, ​​pero no he pedido fichajes para invierno. No veo necesidad de fichar. Pero en todo caso, es cosa de Leonaro y yo me ocupo de entrenar, estoy tranquilo", aseguró".

Simeone sigue empujando por Edinson Cavani. Es el delantero centro que más le gusta, pero las negociaciones por Cavani no son nada sencillas. Aunque el uruguayo acaba contrato el 30 de junio y quiere salir del PSG, el cuadro parisino no desea que el charrúa salga del club en esta ventana. Otro factor en contra de la llegada de Cavani es su ficha anual, unos 12 millones anuales. Es decir, que si el aspira a su cesión, tendría que pagarle mínimo 6 netos por medio curso. Y por último, existe otro factor que dificulta la operación, ya que Cavani, que quiere llegar al Atleti, tendría que rebajarse el sueldo si llega en forma de traspaso, algo que el club colchonero tendría que recompensar con más años de contrato, ofreciendo como mínimo tres a alguien que ya ha cumplido los 32 años. Es decir, una operación realmente complicada. Ahora, con las palabras de Thomas Tuchel, aún más.