Troglio: "Vamos con la idea de hacer un gran partido y poder pasar"

Liga Nacional de Honduras: El entrenador de Olimpia se tiene confianza para mantener la ventaja de la ida y avanzar a la final de la Liga Concacaf.

Olimpia sacó una ventaja importante en la ida de la serie de semifinales de la Liga Concacaf ante Saprissa. El 2-0 como local le da confianza a Pedro Troglio, el DT del conjunto merengue, pero el argentino sabe que no se pueden relajar jugando como visitantes.

"Vamos bien, pero debemos seguir de esta manera. Esto es un partido de 180 minutos, difícil, sacamos una diferencia que es respetable, no es segura, pero si respetable. Que no te hagan goles de local y hagas dos es bueno. Vamos convencidos que podemos pasar, como Saprissa estará seguro que nos puede ganar", dijo Troglio a los medios en el aeropuerto Toncontín antes de viajar a para el partido del jueves.

Y siguió: "Cuando vas a jugar de visitante es otra cosa, vamos a jugar con estadio repleto, con gente, el griterío y eso te juega en contra. Estamos capacitados para soportarlo, sabemos lo que es jugar de visitante, sin público, con público a favor o en contra. Vamos con la idea de hacer un gran partido y poder pasar".

Al mismo tiempo, Troglio confirmó que el once inicial de los Blancos serán "los mismos que jugaron el otro día contra Saprissa, solo que (Maylor) Núñez entra por Patón".

Por último, se refirió a la chance de jugar la final de la Liga Concacaf ante Motagua, que todavía debe cerrar su serie de semis ante Alianza: "Si tengo por ahí algún televisor lo veremos. Pero a mí me importa que llegue Olimpia a la final, Motagua o Alianza me da lo mismo. Sé que a ustedes (medios) les convienen que lleguen ambos. Pero a mí me importa Olimpia, si llega Motagua es un orgullo para el fútbol hondureño", cerró.