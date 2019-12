Troglio: "Tengo contrato con el club y sigo acá"

El entrenador argentino tiene contrato con Olimpia hasta el 31 de marzo de 2020 y por ahora no piensa salir.

Olimpia realizó un brindis para celebrar el título conseguido y el entrenador del equipo Pedro Troglio habló sobre su continuidad, asegurando que tiene contrato con el club y por ahora no piensa en irse.

"Yo todavía no he tenido propuestas concretas, si he tenido propuestas concretas de durante el campeonato, pero hoy no tengo propuestas de nada, yo tengo contrato con el club, sigo acá", declaró el técnico.

Además, se refirió a los posibles fichajes de cara al año que viene. "Algún pedido por algún jugador puede llegar, lo que pasa es que hay poco tiempo, el día 8 estamos arrancando. La intención es armarse bien, tener un gran plantel, veremos quiénes se quedan y en base a los que se van veremos qué hacer".

Por último, habló de la chance de que Yustin Arboleda, delantero de Marathón, llegue a Olimpia. "Cómo no vamos a querer jugadores buenos, todos los técnicos, presidentes y la gente queremos jugadores buenos. Arboleda es un delantero temible, pero bueno, eso lo tendrá que ver el club, si lo puede contratar, hay que ver cómo se maneja eso", cerró.