Troglio: "Podemos llegar a semifinales de la Champions de Concacaf"

El entrenador argentino confía en la posibilidad de que Olimpia deje en el camino a Montreal Impact en los cuartos del certamen internacional.

Olimpia trepó a la cima del Torneo Clausura 2020 el último fin de semana, después de vencer a Marathón en el clásico, y también está en los cuartos de final de la Champions de Concacaf. Pedro Troglio confía en que su equipo podrá pelear tanto el título local como el internacional.

El equipo albo jugará el miércoles antes Honduras Progreso por el Clausura y el martes 10 de marzo visitará a por la ida de los cuartos de final del certamen continental.

“Tranquilamente nosotros podemos llegar a semifinales de la Copa de Concacaf, de la Champions, creo que podemos llegar, el plantel está convencido que puede, hay que ver si Montreal nos deja. Estamos convencidos que podemos pelear hasta final las vueltas y que podemos volver a pelear el torneo local, eso es lo que tratamos, pero depende de cada partido", declaró el técnico argentino.

Y agregó: "Ahora vamos a jugar en una cancha difícil, complicada, con el terreno que está medio medio, hay que prepararse, ponerse un chip nuevo para cada partido, analizar cada juego de la mejor manera”.

Además, Troglio contó cómo trabaja la confianza de los futbolistas. "Nosotros lo que hemos tratado de hacer es hacerle creer a los muchachos que están para grandes cosas, el fútbol hondureño tiene algo que para mí es muy difícil de conseguir que es la técnica individual, no se consigue en todas partes. Lo que hay que mejorar es el tema del trabajo en equipo, el campo de juego, el sacrificio al momento de no tenerla. Gracias a Dios los jugadores me están respondiendo, a algunos les cuesta más”, explicó.

Por último, destacó el poder ofensivo de Olimpia: "Los goles son importantes, este es un equipo que en la liga desde que debutamos en el torneo anterior a hoy, siempre hemos hecho uno o dos goles, esto marca una pauta de que es un equipo agresivo, intenso a nivel nacional y a nivel internacional, sacando los dos partidos con Comunicaciones y de Canadá, en todos los compromisos hemos anotado goles".

"El equipo tiene claro que el torneo se define por goles y el torneo de Concacaf se define con goles, es importante anotar en la cancha que juegues, y la intención de ir a Montreal es concretar goles para cerrar una fase mucho más tranquilo", concluyó.