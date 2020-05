Troglio piensa en iniciar la pretemporada a finales de junio

El entrenador de Olimpia cree que la Concacaf Champions terminará los últimos días de julio y por eso quiere volver a los entrenamientos un mes antes.

Las autoridades están planeando que la Concacaf se reanude a finales de julio y Pedro Troglio quiere que su equipo esté preaparado. Por eso, el entrenador argentino piensa que Olimpia debería iniciar la pretemporada cerca del 25 de junio.

"Los chicos se entrenaban hasta que se suspendió el campeonato. Pero les seguimos inculcando que se muevan un poco, más allá que no es lo mismo. Cuando vengan lo único que vamos a lograr es que no estén deteriorados, vamos a arrancar paulatinamente, con tranquilidad para ir poniéndolos bien. Se habla para terminar la Concacaf Champions a finales de julio, más campeonato de Liga a finales de agosto, alrededor del 25 de junio habría que arrancar, siempre que no pase nada y que esto se alargue", declaró el técnico en diálogo con Puro Fútbol.

Además, Troglio descartó la posibilidad de volver a dirigir en . "Yo siento que no tengo cabida en Argentina, no me veo con cabida. Cuando me fui de Gimnasia estuve en una lista de varios equipos y no fui elegido, cuando uno cree que a lo mejor tiene una trayectoria o reconocimiento"

"Acá siento mucha calma, eso que hacía cuatro años no salía campeón y lo necesitaba. Es distinto, estuve en Gimnasia, el club que supuestamente me ama, salimos subcampeones de eliminando a Boca y a River, y tres partidos después me voy echado como una rata", cerró.