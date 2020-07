Troglio: "Los jugadores no están para competir y será muy difícil cuando vuelvan"

El entrenador del Olimpia puso de ejemplo lo que sucedió cuando se reanudó el fútbol en otras ligas donde muchos jugadores terminaron lesionados.

Con la vuelta a las actividades sin fecha definida, Pedro Troglio es más positivo a que la activdad regrese que hace unas semanas atrás aunque aclara la dificultad que va haber con el estado físico de los futbolistas, cree que es muy imporante trabajar en la parte mental y lo peor que puede pasar es que no se reanude el torneo en este semestre.

En una entrevista para Diez, el argentino dijo: "Los jugadores no están para competir y cuando lo hagan será muy difícil. Los alemanes tenían todo para entrenarse en sus casas y en las primeras fechas hubo 20 futbolistas lesionados. Acá no todos tienen ni una bicicleta fija y los entrenamientos día a día no tienen nada que ver con el que haciamos a la máxima exigencia física".

"Hoy lo más importante es lo mental ya que hay jugadores que no están cobrando el sueldo. Hay problemas económicos del día a día o si un familiar se contagió de Covid-19 y murió sin que lo puedas ver. Hay un montón de problemas más allá de lo psicológico y es en lo que estoy tratando de ayudar, aunque sea por teléfono", expresó el entrenador del Olimpia.

El subcampeón del mundo aseguró que no hubo casos positivos en el equipo: "Del plantel no ha habido afecciones, ni nadie ha sentido síntomas para hacerse los estudios. Por ahora no hay y esperamos que cuando arranquen los protocolos, los jugadores entiendan que va a tener que ser entrenamiento y a la casa, sino vamos a tirar el inicio del fútbol por la borda".

"Lo veo un poco más avanzado que hace 15 días atrás, pero cuando vi que hay ocho equipos que decían que se postergue hasta fecha indefinida me preocupé porque pensé que no quieren jugar. Yo entiendo que los clubes están bien necesitados, pero estoy viendo que la FIFA y el Gobierno quieren dar una mano. Lo peor que puede pasar es no empezar el torneo", concluyó el técnico.