Troglio: "Ahora, el rival a vencer somos nosotros"

Primera División Honduras: El entrenador de Olimpia valoró el hecho de que su equipo asegurara el primer puesto camino al pentagonal.

Con la misión cumplida de haber asegurado el Nº 1 en el Apertura 2019 a falta de una fecha, Pedro Troglio apunta a una evolución en su equipo que le permita ir en busca del título durante el pentagonal.

Con Marathón en el camino tras superarlo 1-0 en Tegucigalpa, el entrenador de Olimpia dejó en claro el objetivo. "Ahora, el rival a vencer somos nosotros, si ganamos el pentagonal, somos campeones. Y ahora todos van a querer ganarnos a nosotros. Es normal cuando un equipo va primero", analizó el DT argentino.

Por otra parte, el estratega del conjunto albo recordó la tapa de un periódico para demostrar lo que entregan sus dirigidos. "Estoy satisfecho, y hoy me acuerdo más de aquella portada de un diario que pusieron 'sin huevos'; hoy son muchos más huevos, levantarse de un duro traspié (derrota en la Liga Concacaf) y ganar dos clásicos no es fácil. No vamos a respirar felices si en diciembre no nos estamos coronando campeones", aseveró.

Y en relación al éxito sobre el equipo esmeralda, Troglio completó: "Dominamos todo el partido, no nos patearon al arco... habrá visto otro partido (por Héctor Vargas, entrenador de Marathón). No sé en qué jugada está atribuyendo, pero que lo mire ahora bien en el video. En cuestiones de fútbol fuimos mejores nosotros, en los 90 minutos generando varias ocasiones".