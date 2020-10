Triunfo administrativo de la Juventus 3-0 sobre el Nápoles

Además, el Juez Deportivo sentencia a los del San Paolo con la quita de un punto en la clasificación de la Serie A.

Este miércoles, el Juez Deportivo decretó que el partido entre y Nápoles, que debía disputarse a principios de octubre, se salda finalmente con victoria para la Vecchia Signora por 3 a 0. Además, el equipo del sur italiano pierde 1 punto en la clasificación por no haberse presentado a jugar ese compromiso.

"El Juez Deportivo decide aplicar al club Nápoles las sanciones previstas en el art. 53 NOIF por la no disputa del partido en cuestión, en particular la pérdida del partido por 0-3 y la penalización de un punto en la clasificación de la temporada deportiva 2020/2021", reza el comunicado.

El Juez Deportivo, llamado a pronunciarse solo sobre la decisión del Nápoles de no presentarse en el estadio para no jugar el partido y no sobre las infracciones del protocolo anti-Covid, no consideró que en este caso existiera la 'fuerza mayor' que impidió al Nápoles jugar y volar a Turín.

Según el Juez Deportivo, el Nápoles ya había presentado una actitud de renuncia al partido en los días anteriores a recibir la prohibición de viajar a Turín, que llegó recién el domingo 4 de octubre a las 14.13, cuando el viaje ya había sido cancelado.

El Nápoles, sin embargo, apelará el fallo ante las autoridades pertinentes.

Por qué no se jugó el Juventus - Nápoles

Cabe recordar que, el pasado 4 de octubre, un nuevo brote de casos positivos de coronavirus provocaba que el Nápoles no pudiera acudir al partido de la Jornada 3 de la contra la Juventus.

Todo ello se desprendía a raíz de que Eljif Elmas, Piotr Zielinski y un colaborador del staff técnico dieran un resultado positivo, lo que llevó a que autoridades gubernamentales de la Región de Campania recomendaran al club napolitano poner a toda la plantilla en aislamiento.

Apenas un día antes del partido, la Juventus dio a conocer que se presentarían al partido. Una postura que respaldó la Serie A mediante un comunicado oficial, en el que exponía las razones por las que consideraba que el partido debía disputarse en el horario previsto.

Todo comenzó una semana antes del Juventus - Nápoles, luego de la victoria del equipo de Genaro Gatusso contra el por 6-0. En el conjunto genovés se registraron 23 contagios por coronavirus, de los cuales 17 eran jugadores del primer equipo y pocos días después se conoció que Piotr Zielinski y Eljif Elmas habían contraído el virus.

Esa situación encendió las alarmas en el Nápoles, que se vio en la obligación de solicitarle a la Serie A la postergación del partido contra Juventus. Sin embargo, el pedido de los Gil Azzurri fue rechazado por el órgano rector del Calcio, que no vio motivos para la suspensión del compromiso en Turín.

Pero el tema de los contagios no es el único motivo por el que Nápoles solicitó la suspensión del partido ante la Vecchia Signora. Y es que las autoridades sanitarias de la Región de Campania, encargada del control de la pandemia en la localidad, no permitieron que el equipo viajara a Turín y recomendaron al club poner a todo el plantel en cuarentena.

La máxima autoridad del campeonato italiano consideró que el partido pudo llevarse a cabo sin problemas, incluso si había algunos miembros del primer equipos contagiados por coronavirus. Esta posición fue expresada mediante un comunicado oficial, en el que recordaba algunos duelos que se disputaron en condiciones similares.

"Se pueden jugar partidos pese a tener varios positivos en la plantilla. Asi ha ocurrido en casos anteriores, como el para medirse a la , el Milan contra el Crotone, el Genoa para jugar en San Paolo la semana pasada o este mismo día, igual que la Atalanta pudo jugar contra el ", rezaba el comunicado.

Además, la Serie A recordaba su autonomía al respecto y sostenía que las autoridades locales solo pueden realizar sugerencias. "Tampoco hay disposiciones de las Autoridades Estatales o locales que impidan el desarrollo normal del encuentro. Además, en la comunicación hecha al Nápoles no se les impide salir de la ciudad".

La Juventus se mantuvo firme en la voluntad de jugar el partido e incluso se presentó al campo de juego. El campeón de la Serie A dio a conocer su alineación confirmada y reclamó la victoria por 3-0, como lo establece el reglamento en caso de ausencia del equipo contrario.

El equipo de Andrea Pirlo para el #JuveNapoli . pic.twitter.com/UplvQacNMb — JuventusFC (@juventusfces) October 4, 2020

Andrea Agnelli, presidente de la Juventus, explicaba la postura del club: "De Laurentiis me pidió postergar el partido y yo le dije que la Juventus se atiene al reglamento. Su pedido puede ser legítimo, pero hay un reglamento al que atenerse. Tenemos un protocolo que es muy claro".