Tridente, sinónimo de fiasco en el Atleti: la encrucijada del Cholo

Parte de la afición pide un fútbol más alegre con jugones, pero su idea va por otro lado y los resultados no avalan una tripleta atacante.

Decía Simeone tras la derrota en Leverkusen que el único culpable de esta situación es él. Para mí es una verdad a medias, ya que el colectivo es siempre uno para lo bueno y para lo malo.

Dicho esto creo que el Atlético tiene un problema de identidad que no consigue arreglar y eso tiene mucho que ver con esa mezcla entre la idiosincrasia del club, la manera en que Simeone cambió su historia tras recoger un moribundo y elevarlo a los altares y ese nivel de exigencia que tiene la grada que no mira al pasado si no que quiere un mejor futuro.

Y esas está el Cholo, que por un lado ha aguantado al máximo la transición lógica del paso del tiempo con el cambio de los pesos pesados que sostuvieron a este equipo y lo llevaron a alcanzar la gloria (Godín, Juanfran, Filipe, Mario, Gabi, Raúl García o Torres entre otros) y por otro se debate entre lo que su cabeza le pide y lo que la grada le exige.

Años atrás se le pidió que Koke dejara de ser un interior de éxito (menudas triangulaciones con Filipe Luis y Arda y rey de las asistencias) para ser el cerebro del equipo, pero el experimento salió rana y el canterano, que tiene un esfuerzo innegable y talento para casi todo, no pudo ser ese Schuster o Pantic que pedía la afición.

Este año ha pasado algo similar donde la llegada de Joao Félix y la magnífica pretemporada hecha hizo que muchos pensaran que había llegado el momento de ver jugar a su Atleti a otra cosa.

Esa apuesta de pedir formar con tridente (Costa, Morata y Joao Félix o Correa en su defecto por la lesión del portugués) hizo que Simeone se devanase los sesos para encontrar la fórmula ideal de acoplarlos. Pero ni con el luso tirado a un banda y los nueves en punta, ni con Correa detrás de los dos delanteros centros.

Ante el formó con Correa, Joao Félix y Costa de inicio, pero no pasó del empate sin goles en un Metropolitano que empezó con el runrún de las quejas. Cierto es que frente al Lokomotiv se dio con la tecla y con Joao Félix, Costa y Morata de titulares el Atlético ganó en Moscú no sin sufrimiento. Frente al , Simeone optó por alinear a Joao Félix, Costa y Morata pero el partido acabó en unas soporíferas tablas.

Quedaba por ver si ante un equipo más grande y quizá dejando más espacios, esa idea de tridente podía crecer y consolidarse. Nada más lejos de la realidad ya que frente al y pese a unos buenos primeros 30 minutos el Atlético se disolvió y la lesión de Joao Félix hizo que empezara a morirse el tridente, algo que terminó de plasmarse en Leverkusen donde Correa como falso punta dejó huérfano a un centro del campo acostumbrado a jugar con cuatro y que acabó tornando en un coladero.

Mala solución tiene esta encrucijada para Simeone donde la afición pide una cosa y su idea de fútbol, que le ha llegado a hacer un Atlético grande, sigue otro camino.