Tres vidas unidas por el Verde y una Copa

La historia detrás de la amistad de Juan David Pérez, Reinaldo Rueda y Roberto Hoyos que unió Atlético Nacional y la Copa Libertadores.

En las últimas semanas el canal Win Sports ha emitido una serie de especiales llamados ‘Detrás de la Gloria’, en los cuales se muestran infidencias, intimidades y entrevistas exclusivas con los protagonistas de los campeones recientes del fútbol colombiano empezando por el 2013 - I hasta el 2018 - I.

Un capítulo bastante llamativo para la afición del Verdolaga fue el que recordó el título del 2015 – II al mando de Reinaldo Rueda, quien llegaba para reemplazar nada menos que a Juan Carlos Osorio y que fue la cuota inicial para ganar la del siguiente año. Precisamente la producción inició el capítulo con el fin de la ‘Era Osorio’ luego de quedar eliminado ante Cali en el primer torneo del año y la posterior presentación de Rueda.

Aquellas imágenes en la sede deportiva de Guarne dejaron un detalle que varios televidentes no dejaron pasar por alto: la presencia de Juan David Pérez, actual presidente de la institución. Teniendo en cuenta que el entonces presidente era Juan Carlos De la Cuesta, surgieron varios interrogantes: ¿Qué hacía el dirigente allí? ¿Ya era parte del club o la Organización?, entre tantos otros.

Alguien nos puede explicar o decir cuál era el rol, puesto o función que desempeñaba Juan David Pérez presidente actual de Atlético Nacional en junio del año 2015?

Gracias pic.twitter.com/LnqKWsWHFc — #VamosTodosJuntos (@jwilloc) April 4, 2020

En conversación con Goal, Pérez recordó la historia detrás de esa coincidencia, cuando ni siquiera imaginaba que dos años y medio más tarde estaría en ese lugar de privilegio al frente del club. Su historia con Nacional empezó dos generaciones atrás, cuando don Julián Pérez Medina, su abuelo, fue el gerente-secretario del Verde (presidente para efectos de la actualidad) en 1954, año en el que los paisas levantarían su primer campeonato del fútbol profesional colombiano.

Luego, en 1982, Pérez tuvo cercanía con Hernán Darío Gómez y Pedro Sarmiento, quienes lo llevaron en varias oportunidades al camerino del equipo. Ya en 1987 conoció a Francisco Maturana y de paso a la camada de jugadores criollos que conquistaron el continente por primera vez para . Desde entonces estuvo ligado como hincha en los diferentes eventos que Nacional realizó, como los lanzamientos de las camisetas, aniversarios y presentaciones.

Es entonces cuando aparece la figura de Roberto Hoyos (conocido como ‘El capitán de los amigos’), un prestigioso dirigente empresarial y deportivo del país, quien también fuera miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol en épocas en las que Reinaldo Rueda fue seleccionador nacional. Allí, Hoyos y Rueda forjaron una gran amistad, de la cual el vallecaucano habló infinidad de veces. Después, Hoyos como presidente de Augura, y Pérez como gerente de la ANDI, también entablaron una gran amistad con Atlético Nacional como eje central de sus pasiones deportivas. A través de Hoyos, Juan David Pérez conoció a Reinaldo Rueda y fue invitado a su presentación, como quedó registrado en el documental.

Hoyos y Pérez compartieron en la tribuna aquella inolvidable campaña del 2016, como evidencia el registro fotográfico que el presidente compartió con Goal. Ambos acompañaron a Rueda durante su cumpleaños, así como en la concentración del equipo en el Hotel Belfort la tarde de aquel 27 de julio. La lealtad entre ambos despejó toda duda cuando Pérez estuvo al lado de Hoyos durante las quimioterapias para combatir el cáncer que finalmente apagó su vida en septiembre del mismo año.

“El día que me fui para solo: me volé de la oficina al medio día y me vine a media noche. Estaba a las 6 de la mañana otra vez trabajando”, recuerda Juan David de la final ante Independiente del Valle en el estadio Atahualpa de Quito, mientras la nostalgia lo invade con las memorias de esos días.

Una vez Nacional ganó su segunda Copa, y por invitación de Juan Carlos De la Cuesta, él en compañía de Reinaldo Rueda, Víctor Marulanda, Carlos Raúl Yepes y el mismo De la Cuesta, visitaron a Roberto Hoyos en su casa. Rueda y Pérez se cortaron el cabello en señal de apoyo a Hoyos por su enfermedad. Todos llegaron con el trofeo de la Copa Libertadores y una invitación para llevarlo al en , invitación que tristemente no se pudo materializar, pero que marcó el sello indeleble de tres vidas que se cruzaron para crear una particular historia detrás de una coincidencia, un color, una pasión y una Copa.