Transporte público en Qatar 2022: opciones y cómo viajar de manera gratuita

Qatar 2022 dará la opción a sus visitantes de transportarse de manera gratuita bajo una condición.

La Copa del Mundo de Qatar 2022 será una enorme fiesta de futbol y también la oportunidad para muchos aficionados de conocer un nuevo país y cultura. Uno de los puntos favorables del torneo será la corta distancia entre sus diferentes sedes, por lo que en muchos casos podrán moverse a través de diferentes medios de transporte público.

¿QUÉ OPCIONES DE TRANSPORTE HABRÁ PARA QATAR 2022?

Para moverse por Qatar habrá tres opciones que pueden llegar a ser sin costo: el metro, tranvía y los autobuses Karwa.

El metro cuenta con tres líneas (Oro, Verde y Roja), mismas que cubren 37 estaciones, todos con personal disponible para auxiliar a sus usuarios y con trenes pasando cada tres minutos. Asimismo, las estaciones cuentan con elevadores, mientras los vagones tienen espacio para sillas de ruedas, carriolas y accesos para perros guía. Otro punto importante es la existencia de los autobuses metrolink y mini autobuses express que sirven para mover a la gente entre estaciones o locaciones emblemáticas de la ciudad.

El metro estará disponible de sábado a jueves de 6:00 am a 3:00 am, al igual que los viernes de 9:00 am a 3:00 am.

El tranvía cuenta con tres líneas: la Lusail Tram que conecta con la línea roja del metro, la Education City Tram (útil para los juegos en el estadio con el mismo nombre) y la Msheireb Tram que lleva a sitios emblemáticos en el centro de Doha.

Finalmente, los autobuses Karwa, mismas que cubre varias rutas alrededor del centro de Doha, también equipados para sillas de ruedas y perros guía.

¿CÓMO USAR EL TRANSPORTE PÚBLICO DE MANERA GRATUITA?

Para utilizar el metro, tranvía o los autobuses Karwa sin ningún costo será necesario contar con una Hayya Card durante el torneo, es decir, solo se podrá hacer uso de está posibilidad del 20 de noviembre al 21 de diciembre. Asimismo, los periodistas que cubran el campeonato podrán también aprovechar esta opción.