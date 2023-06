Totti a GOAL: "¿El 10 de la Roma a Dybala? Si se queda 10-20 años"

Francesco Totti habla en exclusiva para GOAL sobre Paulo Dybala: "¿Merece el número 10 de la Roma? Se lo merece si se queda otros 10-20 años".

Entre los asistentes a la concentración de la Operazione Nostalgia celebrada en el estadio "Mazza" de Ferrara, una de las grandes estrellas fue sin duda Francesco Totti.

El ex capitán de la Roma habló en exclusiva para GOAL y opinó sobre Paulo Dybala.

Totti bromeó sobre la eventual asignación del número 10 a la Joya, el dorsal con el que el Pupone enloqueció a los giallorossi en el Olímpico.

"¿Si Dybala se merece el 10? Se lo merece si cree que se quedará otros 10-20 años en la Roma".

Un certificado de estima para el delantero argentino, pero también un mensaje con el que Totti invita al ex jugador de la Juve a consolidar en el tiempo el matrimonio con la Lupa.

Dada la decididamente positiva primera temporada de Dybala bajo el alero de Mourinho (18 goles y 8 asistencias en 38 partidos y una Europa League que sólo se perdió en la final), las condiciones están dadas: según el abanderado giallorossi, certificar el feeling con la afición romanista sería el motor para imaginar el número 10 en los hombros de la Joya.

Poco antes del amistoso entre las viejas glorias de la Serie A, el Emperador no sólo opinó sobre el 10 de los giallorossi, sino que también hizo otras declaraciones exclusivas a GOAL.

Una de ellas apuntó al entrenador portugués, que lleva dos años en el banquillo de la institución y que con los giallorossi ganó una Liga de Conferencias en 2022, además de la final de la Europa League perdida ante el Sevilla al año siguiente. " Es un gran entrenador, gran hombre, ha hecho mucho", destacó Totti. "Esperemos que pueda seguir así".

Cabe destacar que desde hace algún tiempo también se especula con un regreso de Totti al equipo directivo de la Roma, liderado por la familia Friedkin. Un escenario que, de momento, no se ha confirmado en la realidad, pero que no dejaría indiferente al estandarte giallorossi. "No sé nada", aclaró, "¿me gustaría? A quién no le gustaría estar dentro de la Roma".