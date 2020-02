La , la y la liga de cancelaron sus partidos del domingo a raíz de las adversas condiciones climáticas que atraviesa el continente europeo. La tormenta "Ciara", conocida en como "Sabine", ha obligado también a postergar el choque entre el de Pep Guardiola y el , de la Premier League inglesa.

La extrema tormenta de invierno conocida ampliamente como 'Ciara' se acercó desde el Océano Atlántico para atravesar el norte de Europa el domingo por la mañana. Trenes, vuelos y transbordadores se cancelaron en medio de advertencias por mal tiempo en Gran Bretaña y el norte de Europa por una tormenta que provoca vientos con fuerza de huracán de hasta 129 kilómetros (80 millas) por hora en la región. Y el fútbol no está al margen de semejantes circunstancias.

El Manchester City confirmó a través de su red social de Twitter que su encuentro con el West Ham en el Etihad Stadium finalmente no se llevará a cabo. "Debido a las condiciones climáticas extremas y crecientes, y en aras de la seguridad del personal y de los aficionados, el partido de la Premier League de hoy contra el West Ham ha sido pospuesto", informaron los Citizens.

