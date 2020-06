Topo Cáceres y su desvinculación de Cerro Porteño: “Me voy tranquilo”

El mediocampista está arreglando su salida del Ciclón de Barrio Obrero y por ahora no tiene definido su futuro inmediato.

Víctor Cáceres es uno de los cuatro jugadores que no continuarán en Cerro Porteño, después del 30 de junio.

"Mi intención era terminar el Apertura en Cerro", reconoció el ‘Topo’, de 35 años, en una entrevista concedida a la AM1080 de Asunción, este jueves.

"Quiero arreglar mi salida de la mejor forma posible. Si tengo que resignar algo, lo voy a hacer", aseguró el ex-jugador de Flamengo de .

El mediocampista habló de su futuro cercano y aún no tiene nada definido: "Tengo tiempo de ver ofertas, no sé si quiero mover a la familia del país. Me voy tranquilo", dijo.

Cáceres se mostró dolido por la forma en se da su salida de la entidad azulgrana, a la que quizás no pudo ofrecer su mejor versión debido a las lesiones.

"Sin duda que sí, me gustaría retirarme de otra manera, pero así se dio y estoy tranquilo", concluyó.

Cerro Porteño anunció que no seguirá contando con los servicios de Vïctor Cáceres, Juan Aguilar, Juan Camilo Saiz y Jorge Benítez.