Tony Rugamas está varado entre la frontera de El Salvador y Guatemala

El delantero está ahí desde el martes, ya que su novia no puede entrar a suelo cuscatleco, por un problema de documentación.

Tony Rugamas y su novia, de origen colombiano, no pueden entrar a El Salvador, provenientes de Guatemala, debido a que la sudamericana tiene su residencia salvadoreña vencida. El jugador y su pareja están en la frontera esperando una mano amiga.



Rugamas ha realizado trámites con el departamento de migración salvadoreña y espera una respuesta favorable para poder entrar a El Salvador. Por el momento tienen que pasar el día en su automóvil y ya les tocó dormir en el mismo lugar una noche.



“Hemos tenido que dormir en el carro, no tenemos dónde bañarnos, no hay nada. Estamos tirados a la desgracia, como se dice. Es complicado. No está en las manos de uno. Nos dijeron que al llegar debíamos ir a 15 días de cuarentena, ese no es problema”, indicó el jugador del Xelajú de la Primera División de Guatemala.