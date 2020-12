Toni Freixa: "La gestión económica del Barcelona ha sido deficiente durante los últimos años"

El exdirectivo barcelonista y precandidato a la presidencia critica que "el modelo deportivo comprometía las finanzas con unos salarios altísimos".

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Toni Freixa ( , 1968) vuelve a presentarse a las elecciones a la presidencia del Barcelona. Formó parte de la primera junta de Joan Laporta en 2003 pero abandonó el club al cabo de un año para regresar junto a Sandro Rosell en 2010 como hombre fuerte de su proyecto, si bien perdió peso con el ascenso de Josep Maria Bartomeu, con el que compitió en los comicios de 2015. Ahora regresa con un plan que, a pesar de tener en común elementos como el Espai Barça con respecto a sus dos predecesores, goza de su propia personalidad, como él mismo detalle en esta entrevista en exclusiva para Goal.

¿Por qué ha decidido presentarse a las elecciones a la presidencia del Barcelona?

"Me presento porque el Barcelona es mi pasión desde muy pequeño y, además, como tuve la suerte de vivirlo desde dentro, tengo la experiencia y conozco perfectamente el club, creo que puedo presentarles a los socios la mejor propuesta ante las necesidades que tiene el club en estos momentos".

¿Cuál es la mayor urgencia que tiene el Barcelona en estos momentos?

"No es tanto una cuestión de urgencia como de conciencia de la situación. Los socios saben que el club está en una situación complicada, viene de una etapa de muchos éxitos y ahora hay que gestionar esta decadencia de la última etapa en un contexto de pandemia. La gente tiene que mentalizarse de que se podrá salir adelante cuando cambie la situación y, por lo tanto, hay que tomarlo todo con cierta tranquilidad".

¿La situación es tan cataclísmica como pintamos los medios?

"Hay gente que abunda en esa teoría pero yo no. Soy consciente de que el Barcelona es una institución con 121 años de historia que ha vivido situaciones muy complicadas y esta es una de ellas pero siempre sale adelante porque tiene un potencial social y una capacidad de regeneración únicos, así que cuando finalice la pandemia, el primer club del mundo que saldrá de la situación, por su potencial, es el Barcelona".

¿Qué parte de responsabilidad tiene la junta de Bartomeu en relación a la situación financiera y deportiva actuales?

"Durante el último período, el club ha invertido su modelo. Estaba más dedicado a generar ingresos que a generar un modelo deportivo o nuestra propia identidad, incentivando al socio para que no fuera al campo y disponer de su abono para vender entradas a turistas y generar nuevos ingresos. Eso es porque el modelo deportivo comprometía las finanzas con unos salarios altísimos y la única manera de atenderlos era vendiendo mucho, de ahí que el objetivo de la junta saliente fuera el de facturar cada vez más aunque el rendimiento económico y deportivo se resintiera. Al final, el rendimiento económico tenía beneficio porque se vendían o intercambiaban jugadores para equilibrar la cuenta de explotación. Para mí es una cuestión deportiva que tiene repercusiones en lo económico, y creo que ha sido deficiente estos años".

¿Qué junta debe asumir las pérdidas de esta temporada?

"La Ley del Deporte establece un régimen de responsabilidad objetivo que no ocurre en ningún otro ámbito de las juntas por los resultados de la gestión. La junta de Bartomeu, al ser continuista de la de Sandro Rosell, tiene acumulados casi 200 millones de euros de beneficios y creo que el resultado de la 19/20 es de 97 millones de pérdidas. Habrá que ver el resultado de la 20/21 y qué parte es atribuible a la junta de Bartomeu y qué parte a la junta que resulte ganadora. Con la Ley en la mano, si la junta de Bartomeu tiene responsabilidad habrá que someterlo a la Asamblea porque es la obligación".

¿Existe la posibilidad de otra Due Dilligence?

"Habrá que hacerla en todo caso por una cuestión de responsabilidad y diligencia personal. Cuando llegas a una entidad es deseable tener un informe del estado de la misma, no por ir a buscar cosas mal hechas sino por tener una fotografía exacta de la situación, así que asumo que la haríamos todos los precandidatos".

Si se detectan pérdidas, ¿es partidario de otra acción de responsabilidad?

"Si el resultado económico de la gestión de Bartomeu a la luz de las auditorías arroja pérdidas, la obligación de la nueva junta será llevarlas ante la Asamblea. Habrá que verlo y, de momento, parece difícil por los beneficios que hay acumulados. Y también hay que tener en cuenta cómo el CSD quiere excluir la responsabilidad de los directivos las pérdidas derivadas del estado de alarma. No hay que olvidar que el resultado económico del Barcelona de los últimos meses se deriva del cierre del estadio. Creo que es difícil que la junta de Bartomeu pueda tener alguna responsabilidad pero quiero ser muy riguroso con el concepto: si hay pérdidas, la obligación de la junta es someter una posible acción de responsabilidad a la decisión de los socios".

¿En qué se diferencia y en qué se parece su proyecto del de Bartomeu y Rosell?

"Es un proyecto pensado para el Barcelona y el socio. Es fruto de mi experiencia durante mis años en el club y también de mis propios conocimientos y los de las personas que me acompañan. Cada momento histórico es distinto y ahora hay unas necesidades determinadas y estamos capacitados para afrontar los retos. De todo he podido aprender".

Rosell todavía no ha dado su apoyo público a ningún precandidato. ¿Le gustaría que se lo ofreciera a su proyecto?

"Claro. El suyo y el de todos los socios que voten".

¿Existe alguna posibilidad de que su candidatura absorba a otra?

"Lo que decido siempre es pensando en lo mejor para el Barcelona. Si hay otro socio que se presenta y está alineado con nuestra visión del club y, por lo tanto, puede sumar, estamos abiertos a nuevo talento y conocimiento, siempre".

¿Ha habido contactos con otras precandidaturas, pues?

"Ha habido contactos con prácticamente todos los socios que lideran precandidaturas, evidentemente. Entre nosotros existe una relación mucho mejor de lo que pueda parecer a pesar de que cada uno tenga su proyecto pero eso no significa que estratégicamente esté diseñando ningún pacto porque no lo estoy haciendo. Simplemente digo que mi candidatura está abierta a quien quiera incorporarse para sumar pero no tenemos nada en mente".

¿Cuál cree que es el principal rival a batir?

"Tengo mucho respeto por todos los precandidatos y no me gustaría realizar pronósticos que menospreciaran a unos con respecto a otros, esto está en manos de los socios".

¿Cree que Joan Laporta puede unir el barcelonismo, como afirma?

"Al expresidente Laporta le tengo muchísimo respeto y consideración. Es protagonista de una época del club en la que se consiguieron grandes éxitos deportivos, especialmente en la última etapa, e hizo lo mejor que pudo y supo. Si decide presentarse merece la misma consideración que el resto de precandidatos".

En general existe consenso en cuanto a dar un voto de confianza a Koeman. ¿Cuál es su opinión, a raíz de los últimos resultados en ?

"Fui el primero en decirlo incluso cuando otros precandidatos mencionaban otros nombres. Lo hice por una cuestión doble. Primero, porque Koeman es una figura indiscutible del barcelonismo y ha demostrado su sentimiento aceptando la propuesta en un momento tan complicado. Y segundo, porque creo que dar tranquilidad y estabilidad al entrenador es bueno para el club. En episodios anteriores de nuestra historia, Núñez dio continuidad a Johan Cruyff tras unos primeros años no tan buenos, igual que Laporta se la dio a Frank Rijkaard. Creo que ahora es otro momento complicado y el club necesita estabilidad. Koeman puede encarnar esa estabilidad. Celebro que el resto de precandidatos estén ya de acuerdo".

¿Puede competir por algún título este Barcelona?

"Seguro que sí. No tengo ninguna duda, como siempre ocurre. Son pocos los años de nuestra historia en los que el club no ha aspirado a ganar algún título. Estamos en octavos de final de la y en LaLiga hemos hecho un arranque muy particular pero sólo se han disputado diez jornadas de treinta y ocho".

¿Qué escenario prevé el próximo verano, teniendo en cuenta la situación económica y que lo último que sabemos de Leo Messi es que quiere irse, además de acabar contrato?

"Hay que analizar las necesidades del equipo y las posibilidades del club para atenderlas, es una cuestión de gestión que hay que llevar a cabo con el área deportiva y el área económica. En base a esos parámetros habrá que tomar decisiones para competir al más alto nivel".

¿Usted hubiera aceptado un traspaso el pasado verano, cuando lo solicitó, o le habría dado la carta de libertad, como planteó?

"Se está hablando demasiado de esta cuestión y lo comprendo, es el mejor de la historia, pero llevamos cuatro meses con eso. Por nuestra parte no queremos comentar nada más al respecto, esperamos que nuestro equipo rinda. Messi es una pieza más del equipo y creemos que estar comentando cuestiones sobre qué hizo, qué hace o qué hará, no le hace ningún bien ni a él ni al equipo".

Carles Tusquets dijo recientemente que financieramente hablando, la salida de Messi en verano hubiera sido conveniente. ¿Qué haría usted, a día de hoy?

"Lo que quiero es que el equipo rinda y funcione. El cuerpo técnico tiene toda mi confianza para liderarlo. Messi es una pieza fundamental del equipo y deseo que las cosas vayan lo mejor posible pero no creo que hablar constantemente del tema ayude a nadie".

Messi tendrá veinticuatro días para negociar con quien quiera. ¿Cree que la fecha de las elecciones juega en contra del Barcelona, en este aspecto?

"Ya lo dijo el presidente de la Gestora, nos reuniría a todos los precandidatos que pasemos el corte para consensuar y analizar qué se puede y qué no se puede hacer, por lo que no creo que la fecha afecte a las decisiones deportivas que haya que tomar, sin olvidar que la situación del club no está para hacer demasiadas operaciones".

Más allá de ventanas y de la situación financiera, ¿cuál sería su fichaje soñado?

"Es una pregunta muy periodística pero susceptible de reducir esta entrevista a una sola respuesta por lo que mi fichaje soñado es el triplete, ese sería mi sueño, prefiero no personalizarlo en nadie".

Ya nadie habla de fichajes. ¿No le parece una campaña muy distinta a las anteriores?

"Celebro que no haya promesas de jugadores y entrenadores, que haya rigor entre los precandidatos para explicar sus ideas y propuestas poniendo al Barcelona por encima de todo. Aparte que dar nombres es encarecer el producto. Si tuviéramos interés en fichar a alguien lo último que haríamos sería decirlo, sin olvidar que estaríamos frivolizando con cosas que no son posibles. Es mejor gestionar el club con responsabilidad antes que apuntar a un nombre o a otro".

¿Tiene decididos quiénes serán sus responsables en las áreas financiera y deportiva?

"Sí, el equipo ya está configurado pero queremos ser rigurosos en todo momento. Cuando la junta ejercía su labor no ejercimos oposición ni presentamos candidatura. Hicimos el anuncio después de saber que iba a haber elecciones pero no presentaremos al equipo hasta que no estén convocadas formalmente. Faltan pocos días y a partir de entonces convocaremos a los medios para dar a conocer con más precisión nuestros conocidos y el equipo".

Recientemente comentó que un presidente no puede ser amigo de un representante y recientemente hemos visto en el B operaciones muy difíciles de entender. ¿Qué rol le reserva a la Masia?

"El filial es la culminación de la labor del fútbol formativo y la aspiración del Barça B tiene que ser la de contar con jugadores provenientes de los Juveniles A y B y no futbolistas que van y vienen pensando en mantener la categoría. El objetivo no es ese sino formar jugadores, y no digo que no se pueda ir a buscar jugadores fuera, pero tienen que ofrecer perspectivas de llegar al primer equipo. Quizá el único que ha funcionado es Ronald Araújo y eso es un error muy claro en la gestión. Tiene que haber un modelo central de gestión futbolística desde el Benjamín al Barça B con una metodología muy clara".

¿Llegaremos a ver el nuevo Camp Nou?

"Sin duda. Lo votamos hace seis años".

Pero los términos financieros, el calendario y el contexto eran muy distintos.

"Y sigue siendo igual de necesario, no sólo la remodelación del Camp Nou sino el resto de instalaciones, como el Palau. Tenemos una fórmula en el club, una financiación sin ninguna carga y que no compromete el proyecto de financiación deportivo ni expone al club patrimonialmente, que nos permite acometer esta obra y devolver el dinero que nos adelanten a partir de la propia explotación. Creo que es hay que hacer sin ningún complejo, por nuestra parte no pondremos ni obstáculos ni excusas. Es un proyecto que se debe continuar".

¿También con Goldman Sachs de por medio?

"Es una fuente de financiación que no nos desagrada, si bien eso no quiere decir que sea la mejor. Quizá podemos encontrar alguna otra fórmula que la mejore pero, de entrada, para nosotros es buena".

Sin embargo, según se ha explicado a la prensa Goldman Sachs tendría influencia a la hora de trazar y definir estrategias financieras. ¿No le parece que es arriesgado que un órgano externo y no democrático pueda influir en las decisiones de un Barcelona que siempre ha presumido de ser un club democrático?

"No hay que verlo en el sentido de que van a tener poder de decisión sino como que aportarían su conocimiento para conseguir un resultado que es bueno para todos. Si el Barcelona obtiene un rendimiento de la explotación de sus instalaciones será bueno para el club y para el inversor, que verá rentabilizado el dinero que nos ha prestado. Estamos en el mismo barco porque es imposible que haya situaciones que perjudiquen al Barcelona y favorezcan a Goldman Sachs. Si son buenas para ellos, también para nosotros".

¿Cuál sería su primera decisión como presidente del Barcelona?

"La que determinemos junto a los ejecutivos para analizar la situación del club. No me parecería diligente pensar en la primera decisión sin tener toda la información".