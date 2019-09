Tomás Boy empieza a calentar y provocar al América de cara al Clásico

Los dos cuadros chocarán nuevamente dentro de tres fechas más dentro del plano de la Liga local.

Aunque todavía faltan unas cuanta semanas para el Clásico, en ya comienzan a palpitar el encuentro contra el América. A través de su director técnico, Tomás Boy, el Rebaño Sagrado lanzó la primera 'granada' con una apuesta fuerte.

“No creo que me gane el América ningún partido jamás, al Guadalajara no. De veras, no creo, con todo respeto”, exclamó el timonel del cuadro tapatío durante conferencia de prensa e, incluso, habló del enfrentamiento más reciente aunque se trató de un amistoso que acabó cero a cero con escuadras alternativas.

"El otro día del Clásico, escenario fabuloso, mi equipo jugó un partido fantástico. Los jovencitos míos superiores en todo: calidad, juego, más todo. Mi portero no salió ni en la tele”, agregó con ironía el estratega.

Antes de medire a los Azulcremas, los Rojiblancos tendrán su primera prueba versus en el derbi tapatío correspondiente a la Jornada 9 de la Apertura 2019.