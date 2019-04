Tolima sigue vivo en Libertadores: ¿Qué necesita para quitarle el segundo puesto a Boca?

El conjunto Pijao no logró conservar la ventaja a su favor, pero dio una buena muestra de fútbol ante Boca.

Un partido disputado, con opciones para ambas escuadras y con una soberbia actuación de Álvaro Montero, que fue el héroe de los locales, dejó con vida en el torneo continental al Tolima luego de empatar a dos goles con .

La visita no paró de buscar el marcador, pero el Pijao no tuvo reserva ni timidez alguna para enfrentar a uno de los clubes más respetados del continente, teniendo en sus pies la oportunidad de quedarse con los tres puntos, algo que no logró consolidar por un par de errores de la defensa que el Xeneize no perdonó.

El empate, a pesar de no ser el resultado deseado, le permite al conjunto tolimense pensar en el milagro, pues con 5 puntos, marcha cuarto en la tabla del grupo G, a tan solo 3 puntos de Boca, que cerrará la fase de grupos ante el líder del grupo, Athletico Paranaense, mientras que los cafeteros visitarán a Jorge Wilstermann, que también tiene opción de clasificar, siempre y cuando Boca pierda por una amplia diferencia de gol.

Tolima necesita sumar de a tres ante Wilstermann, marcando la mayor cantidad de goles posibles, mientras que debe esperar que Boca pierda ante Paranaense por un resultado abultado, solo así lograra cambiar la diferencia de gol, que por ahora beneficia al conjunto argentino con 7 goles más que el cuadro colombiano.