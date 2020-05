Todos los futbolistas chilenos que han pasado por Alemania

Desde que en 1984 se inició el arribo de jugadores nacionales al fútbol alemán, son 15 los que han defendido clubes en Primera y Segunda División.

El regreso de Charles Aránguiz a la competencia en la activa el recuerdo sobre los jugadores chilenos que han dejado su impronta en el fútbol germano. Desde que en 1984 se inició el arribo de futbolistas nacionales al país de la Oktoberfest, son 15 los que han defendido a algún club de la Liga alemana. Diego Castro fue el pionero.

En Goal repasamos los casos:

DIEGO CASTRO

ÓSCAR WIRTH

NELSON PIZARRO

CLAUDIO CHAVARRÍA

WALDO PONCE

ARTURO VIDAL

GONZALO VÁSQUEZ

JUNIOR FERNANDES

LUIS FELIPE GALLEGOS

MIIKO ALBORNOZ

GONZALO JARA

NICOLÁS CASTILLO

MARCELO DÍAZ

EDUARDO VARGAS

CHARLES ARÁNGUIZ

Castro fue el primer futbolista chileno en aterrizar en . Lo hizo defendiendo al, de la 2.Bundesliga (Segunda División), en la temporada 1984-1985. El nacido en Constitución, que se inició en el Deportivo Aviación, disputó 24 partidos (22 en Liga y 2 de Copa) proveniente del Chicago Sting de la North American Soccer League (NASL) de , antecesora de la ( ).El arquero suplente de Mario Osbén en la Selección chilena en el Mundial de 1982, fichó en elde la Segunda División en 1985-86 tras dos buenas temporadas en Universidad de . Solo estuvo seis meses en la institución para luego marcharse al Real de España. En ese período, disputó 13 partidos (1170 minutos) en los que encajó 21 goles.El ex jugador de , , y , entre otros clubes, arribó alde la 2. Bundesliga en 1998, club entonces dirigido por Klaus Allofs. Jugó 22 partidos y no convirtió goles en el certamen doméstico, sí lo hizo en la Copa. Fueron dos: uno al Munich 1860 y otro al . Se marchó del equipo al año siguiente luego de descender a la tercera división.El formado en Universidad Católica militó durante tres temporadas, entre 1998 y 2001, en elde la Tercera División germana y luego pasó al. Disputó con el equipo filial del Borussia la Regionalliga Oeste-Sudoeste y con su segundo equipo se desempeñó en 5 partidos, en 2001, en la Oberliga Nordrhein. En 2001 retornó a Chile para jugar por Deportes Puerto Montt.En la temporada 2003-04 fue cedido a préstamo por al, club entoncesdirigido por Jürgen Rober. Jugó solo seis partidos antes de retornar a la escuadra azul: (5 de liga; Friburgo, , Hamburgo, Kaiserslautern y Colonia, más uno de Copa. En total por la Bundesliga fueron 3 victorias y 2 derrotas), Fue el primer chileno en actuar en la Primera División germana.El hoy volante del se mantuvo durante siete temporadas en el fútbol alemán. En 2007 arribó, proveniente de , al. Fue su primera experiencia internacional. Con las Aspirinas, el hombre de La Roja jugó un total de 126 partidos (117 en Liga), marcando 19 goles (15 en la Bundesliga). En el conjunto del BayArena permaneció hasta 2011, para luego dar el salto a la . En 2015 retornó a Alemania para defender al, club en el que jugó 79 encuentros, aportando con 14 conquistas. En total, registró 196 compromisos por el torneo local, sumando 54 tarjetas amarillas y tres rojas a su historial.Después de que se marchara Vidal, aterrizó Gonzalo Vásquez, primo del mediocampista, quien se probó en elquedando en el equipo B, entonces dirigido por Ulf Kirsten, para disputar el campeonato de filiales. Se mantuvo en Alemania entre 2009 y 2010, para luego volver a Ñublense. Tuvo acción en 28 juegos (18 en 2009-10 y 9 en 2010-11), en los que marcó 3 goles.También defendió el. Proveniente desde Universidad de Chile, militó en el cuadro de las Aspirinas en la temporada 2012-2013, en la que alcanzó a disputar 13 partidos (6 en Bundesliga, 1 en Copa y 6 en la UEFA ), aportando con una conquista (a Carl Zeiss Jena en Copa). Después se fue al de .El ex seleccionado nacional sub 20 y campeón de la en 2011, se desempeñó en elentre 2012 y 2013. Llegó a club en calidad de préstamo, desde Universidad de Chile, y en el club germano disputó 10 partidos y firmó tres goles. Comenzó jugando en la 2.Bundesliga, pero luego su equipo descendió a la Tercera División y decidió marcharse.El lateral chileno-sueco arribó en 2014 alde la Bundesliga, después de permanecer toda su carrera en , donde ganó la liga y la Supercopa con el Malmö. En la actualidad lleva 17 partidos disputados (14 como titular) completando 1.260 minutos. Además, en el presente curso aportó con una asistencia. En su primera temporada completó 29 partidos (28 en liga y 1 en Copa).El formado en Huachipato defendió al, luego de su paso con la Selección chilena en el Mundial de 2014 y tras dejar ese año al . En su presentación en la Bundesliga disputó 20 partidos (17 de liga, 1 de Copa y dos de UEFA Europa League). En total, durante las dos temporadas que permaneció en el club, registró 23 partidos jugados en el torneo doméstico, en los que nunca se ganó su espacio como titular. En la actualidad defiende al Monarcas .El delantero formado en Universidad Católica no tuvo un buen paso por elcedido desde el Brujas de , y nunca pudo consolidarse en el elenco alemán dirigido entonces por el entrenador danés Kasper Hjulmand. De hecho, jugó un solo partido en 2014-15 (frente al Hannover 96). En la actualidad, milita en el América de .El actual volante de Racing defendió alproveniente del de . En su primera temporada en la Bundesliga disputó 8 partidos (6 de liga y 2 de Copa) y marcó 1 gol (en Copa, al Karlsruher el 1 de junio de 2015). En total, registró 17 compromisos; sin embargo, los fanáticos del equipo aún lo recuerdan por el tanto que les permitió mantenerse en primera en el segundo curso. Luego fue vendido al de Vigo.El ex Universidad de Chile fichó en elen 2015 luego de su paso por la Premier League (Queens Park Rangers) y tras consagrarse campeón de la en 2015. Con la escuadra de la localidad de Sinsheim, jugó 29 partidos en la Bundesliga, firmando dos conquistas (Werder Bremen y Hamburgo). En enero de 2017 fue oficializado en el Tigres de México, cuadro en el que permanece en la actualidad.El Príncipe llegó el 2015 alproveniente del Internacional de Porto Alegre. Hasta el momento, el ex Universidad de Chile aportó a las Aspirinas 12 goles y 23 asistencias en 130 partidos jugados (102 por la Bundesliga y 8 conquistas). Su historial registra, además, 17 tarjetas amarillas y una roja. En el presente curso, alcanza 18 compromisos (15 como titular) en 1.419 minutos. También firmó un tanto. Hace poco volvió a renovar contrato hasta el 2023.