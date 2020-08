La historia y detalles de cómo Meriton Holdings empujó a Parejo a salir del Valencia CF

Goal reconstruye la historia y los motivos de la increíble marcha de Dani Parejo al Villarreal, por obra y gracia de Meriton

Dani Parejo dejará de ser jugador del CF a todos los efectos durante las próximas horas. El de Coslada, después de nueve temporadas en el Valencia CF, abandonará el club ché y se convertirá en nuevo jugador del CF. El hasta ahora capitán valencianista, que se encuentra completando las pruebas médicas, firmará un contrato de cuatro temporadas con el Villarreal, a razón de tres millones netos por cada campaña, más una prima de fichaje del "submarino amarillo".

Tal y como publicó Goal hace tres semanas, el Valencia CF le comunicó, tanto a él, como a Coquelin y Kondogbia, que no contaba con ellos para la próxima temporada, antes de jugar ante el CD Leganés. Esa situación provocó que el jugador comunicase que tenía contrato por dos años y que no iba a salir, salvo que le dieran la carta de libertad. Lógicamente, defendió sus derechos y su contrato. Parejo estaba dispuesto a que le tramitasen la ficha y el Valencia CF tenia obligación de hacerlo. En caso de negarse, habría salido perdiendo, porque si un club decide no hacerle ficha a un jugador, es muy probable que tenga que pagarle la totalidad del contrato y que el futbolista después quede libre de manera automática. Hay jurisprudencia sobre eso. Precisamente por eso, Parejo dejó claro que no quería irse de su casa. El club, en cambio, insistió en su salida.

Dicho y hecho. El club, con tal de ahorrarse los 6 millones netos que tendría que haberle pagado a Parejo, apostó por darle la carta de libertad siempre y cuando Parejo perdonase esa cantidad de dinero al Valencia CF. Después, los hechos se han sucedido con rapidez. Apareció en escena el Villarreal, que inmediatamente después de fichar a Coquelin, se interesó por Parejo, y la operación se cerró. Parejo mantendrá el salario que cobraba en Valencia, llegará con la carta de libertad, cobrará prima de fichaje y firmará cuatro años.

Así lo ha querido la propiedad, que negó el pan y la sal a Parejo, queriendo quitárselo de encima de todas las maneras posibles, por considerar que es un jugador que no se ha alineado como debía con la propedad y que, en demasiadas ocaciones, se ha identificado claramente con la figura de Marcelino García Toral. 'Meriton Holdings' no quería seguir viendo a Parejo por Mestalla. Peter Lim le quería fuera y Anil Murthy aceleró el proceso. Debía estar fuera antes de que Javi Gracia - al que comunicaron antes de firmar que no contaría con Parejo, entre otros- tuviera su primera sesión de entrenamiento. Objetivo conseguido. Parejo vestirá la camiseta del Villarreal y el Valencia CF no percibirá ni un euro en calidad de traspaso.

Parejo jugará a las órdenes de Unai Emery y será una pieza clave del Villarreal, junto a su compañero Francis Coquelin Además, como no hay dos sin tres, las negociaciones entre Villarreal y Valencia podrían desembocar también en la venta de otro jugador valencianista, Gabriel Paulista, que tiene plaza de extracomunitario, que tiene dos años de contrato en Mestalla y que no vería con malos ojos recalar en el Villarreal, como avanza la Cadena COPE. La salida de Paulista podría conseguir que quedase una plaza de extracomunitario vacante, que sería ocupada por el venezolano Yangel Herrera, que está esperando al Valencia, hace días, tras pactar una operación de cesión.