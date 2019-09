Todo sobre Cristiano Junior: cuántos años tiene y cómo es el hijo de Ronaldo

Participa de las situaciones más importantes de su padre, mientras la rompe jugando al fútbol y disfruta de la vida con el delantero de la Juventus.

Cada tanto, cuando su padre vuelve a estar en la mira del mundo, aparece: el hijo de Cristiano Ronaldo, Cris Junior, suele acompañar al ex jugador del Real Madrid, la estrella de la , a todos los momentos importantes de su carrera: entregas de premios, finales, torneos, grandes.

CR7 JUNIOR HACE ¡CUATRO GOLES! EN SU DEBUT CON JUVENTUS

Cuando es así, muchos se preguntan...¿cómo es la vida del hijo de CR7?

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE?

Cris Junior tiene nueve años y vive en Turín, con su padre. Cuando estaba en Madrid, María Dolores dos Santos, madre de CR7, solía ser quien más ayudaba al jugador a cuidarlo y criarlo. Se estima que nació en California, , el 17 de junio del 2010.

¿CÓMO JUEGA AL FÚTBOL?

En los últimos tiempos, CR7 se encargó de compartir varios momentos en los que su hijo se destaca en diferentes secuencias. Todo indica que al niño le gusta tanto el fútbol como a su papá.

"Las veces que fui a verlo jugar me sorprendió por sus cualidades, me gustaría que fuera jugador, pero no lo presionaré, dependerá de su cabeza, no es igual a como nací yo, con dificultades, él no tiene ninguna dificultad, por eso creo que dependerá de su cabeza", dijo.

La pasada temporada demostró sus dotes al debutar con el Sub 9 de la Juventus. ¿Cómo le fue? Demostró de quién es hijo: anotó cuatro goles en la victoria por 5-1 sobre Lucento.

Juventus Pulcini won 7-1 yesterday - Cristiano Ronaldo Jr. scored 4 of those goals on his debut. [TS] pic.twitter.com/AXZWsOPBBr — Juvefc.com (@juvefcdotcom) 2 de septiembre de 2018

¿CÓMO LO CUIDA CR7?

Ronaldo confesó que su hijo le cambió completamente el foco sobre el que giraba su vida. Así las cosas, se le podía ver participando de su educación, de sus vacaciones, de sus primeros ejercicios físicos. De toda su vida, prácticamente, pese a que la profesión del futbolista puede ser en ocasiones muy esclava por las concentraciones, viajes y horarios de partidos.

El artículo sigue a continuación

"Es un niño bueno que hace feliz a su padre, quiero tener más niños, estoy contento, desde que Cris ha nacido empecé a ganar más cosas y eso es señal de gloria y felicidad. Me hizo mejor persona y deportista", dijo en una entrevista a Fox Sports.

¿QUIÉN ES LA MADRE?

Es una cuestión que no está clara. Cristiano Ronaldo siempre evitó hablar sobre el tema. Todo indica que la madre tuvo un romance con CR7 cuando el portugués estaba en . Parece obvio que las dos partes decidieron separarse, por lo que Cris Junior no tiene una figura materna, más allá del cuidado que le da su abuela. En los últimos tiempos, se lo vio muy cercano a Georgina, la pareja de CR7.

Justo antes de la Copa Confederaciones 2017, Cristiano Ronaldo y su hijo aparecieron con peinados completamente iguales. ¡Espectacular!