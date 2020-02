“Todo sigue igual”, entre Derlis González y Olimpia

Desde la directiva del Decano pusieron paños fríos a las versiones de un inminente regreso del mediocampista.

Miguel Brunotte, tesorero del club Olimpia, salió al paso de los rumores periodísticos que pusieron a Derlis González muy cerca del club de Para Uno.

"Nosotros habíamos hecho en su momento una última oferta que es la que puede pagar el club, más de un mes atrás. Lo único nuevo en todo esto es que no lo están teniendo en cuenta en Santos", dijo Brunotte a la AM730.

"Para mí, todo sigue igual. Yo no sé si viene o no, no puedo ser categórico. Nuestra última oferta no la aceptaron”, agregó el dirigente acerca de la postura del Dinamo Kiev de , club dueño del pase del jugador.

Este martes los medios paraguayos difundieron la noticia que Derlis González no se entrena con el plantel principal del Santos de y empezaron a especular con su inminente vuelta a Olimpia.