"Todo el mundo es bienvenido, no hay barreras" - Una superfan del F.C Tokyo

Con el lanzamiento de sus nuevas equipaciones, New Balance nos acerca como viven los aficionados de la capital de Japón la pasión por su equipo.

El F.C Tokyo se ha asociado con New Balance para lanzar la campaña "You Are Tokyo" para hacer partícipes a los aficionados al fútbol japonés en la capital.

La campaña se enmarca con motivo del lanzamiento de las nuevas equipaciones de local y visitante del club para 2021 y ha servido para descubrir seguidores apasionados en toda la capital.

Y Azusa Onizuru, nativa de Tokio, es así de apasionada.

“Mis padres son fanáticos del fútbol. Empecé a ir al estadio con mis padres cuando estaba en el primer curso de la escuela primaria, porque era nuestro club local. Eso fue hace 20 años”, dice sobre un club en el que siempre se sintió como en casa.

“Es un club en el que puedes encajar sin importar el sexo, la edad o la nacionalidad. Especialmente en las gradas, todo está bien y eres bienvenido. No hay barreras ".

Azusa lo ha visto todo en las dos décadas que lleva siguiendo al club, pero destaca un logro en particular. "El primer título importante que ganamos, la Copa Yamazaki Nabisco (Copa de la J-League) en 2004", dice.

“El partido que más recuerdo de esa temporada es la semifinal contra el Tokyo Verdy, el derbi de Tokio. "Estábamos ganando 3-0, pero nos empataron y Lucas anotó el gol de la victoria en la prórroga".

Azusa ha vivido la mayor parte de su vida como una orgullosa fanática del FC Tokio y dice que lucirá la nueva camiseta del club con orgullo este año.

“Me pongo la camiseta cuando voy a los partidos. Es básico para mi. También llevo las uñas azules y rojas a juego con la equipación, con pendientes azules y rojos”, admite. Pienso que todos esperaron una equipación con rayas gruesas durante mucho tiempo. La camiseta de visitante tiene un hermoso fondo blanco brillante y las telas a rayas tienen muchos detalles en azul y rojo".

Las equipaciones de New Balance del F.C. Tokyo para 2021 de local y visitante están ya disponibles