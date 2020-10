Todibo, ¿cedido un año o dos? Barcelona y Benfica discrepan en la duración y el pago por el jugador

El Barcelona habla de cesión de dos años a cambio de 2 millones pero el Benfica dice que es de sólo un año y no menciona pago alguno al club catalán.

Las comunicaciones oficiales del y del en cuanto al acuerdo de cesión de Jean-Clair Todibo al club portugués no coinciden. El club azulgrana hizo pública el lunes a falta de poco menos de una hora para el cierre del mercado la cesión del defensa francés exponiendo que "el Barcelona y el Benfica han llegado a un acuerdo para la cesión del jugador Jean-Clair Todibo para las próximas dos temporadas". Igualmente, también mencionaba que "el conjunto portugués se hará cargo de la ficha del jugador, pagará al Barcelona dos millones de euros y tiene una opción de compra de veinte millones".

❗ ÚLTIMA HORA

Acuerdo con el Benfica para la cesión de @jctodibo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 5, 2020

Sucede que el Benfica no ha hecho pública la misma información a través de sus comunicaciones oficiales. El comunicado del Barcelona fue a las 23:01 mientras que el del Benfica se publicó sólo ocho minutos más tarde exponiendo que "el Benfica informa que ha llegado a un acuerdo con el Barcelona para la adquisición, en régimen de préstamo, del defensa central Jean-Clair Todibo" y especificaba que el acuerdo "será válido hasta el final de la temporada 2020-2021". Es decir, que según el Benfica la cesión es de sólo un año y no dos como había avanzado el Barcelona.

✍️ Todibo chega por empréstimo.#DeTodosUm — SL Benfica (@SLBenfica) October 5, 2020

Igualmente, el club portugués no hace ninguna referencia al pago de ninguna cantidad al Barcelona -y debería al tratarse de una entidad que cotiza en bolsa- ni a la cláusula no obligatoria según la cual puede hacerse con la propiedad del jugador a cambio de veinte millones de euros como anunció el club catalán. Es evidente que alguien no ha dicho la verdad o que alguien ha cometido un error en estas comunicaciones porque lo único seguro es que Todibo jugará cedido este año en el Benfica pero, a juzgar por el comunicado del club portugués, no se sabe dónde lo hará en el siguiente a pesar de la comunicación del Barcelona y mucho menos si el club azulgrana ingresará estos dos millones de euros o la cláusula de compra de veinte. Ver para creer.