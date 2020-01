Todavía es incierto el inicio del torneo boliviano

Los clubes bolivianos no se ponen de acuerdo sobre el descenso de Destroyers y todavía no hay fecha para el inicio de la temporada 2020.

El Consejo Superior de la División Profesional del fútbol boliviano tuvo que ser suspendido para este viernes tras no lograr el quorum correspondiente para tratar el tema de los descensos de Destroyers y Sport Boys, así también el inicio del torneo Apertura de la temporada 2020.

Sólo ocho de los 14 clubes pertenecientes a la División Profesional se hicieron presentes en el salón de reuniones de la Federación Boliviana de Fútbol, en La Paz, se necesitaba de uno más para llegar a la cantidad requerida para comenzar con la asamblea.

Los clubes que dijeron presente fueron Always Reayd, The Strongest, Real Potosí, Nacional Potosí, Municipal Vinto, San José y Real Santa Cruz. Mientras que los que se revelaron y no quisieron formar parte de la reunión fueron Oriente Petrolero, Blooming, Guabirá, Royal Pari, Bolívar y Wilstermann.

El problema radica en que los clubes del oriente, más Bolívar y Wilstermann, no están de acuerdo con el descenso de Sport Boys y también el de Destroyers que bajó de categoría al ser el último de la tabla de posiciones.

"Se demostrará técnicamente y jurídicamente porque se ha tomado esta decisión. Porque Real Santa Cruz está subiendo al nivel profesional tomando en cuenta que Municipal Vinto cubre la plaza de Destroyers y Real Santa Cruz cubre la plaza de Sport Boys", indicó Ángelo Porcel, miembro de la FBF tras la espera de casi 10 horas por contar con el quorum correspondiente.