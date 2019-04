Diego Costa, expulsado: las polémicas arbitrales del Barcelona - Atlético de Madrid

Un repaso por las decisiones arbitrales de las que hablará el mundo del fútbol después del encuentro de LaLiga en el Camp Nou.

El y el se miden por la jornada 31 de , en un partido clave por la lucha por el título doméstico. Es por ello que cada decisión arbitral podría ser determinante y tener consecuencias muy importantes en la parte más alta de la clasificación. A continuación, las controversias del cruce entre catalanes y madrileños, que cuenta con el arbitraje del colegiado Martínez Munuera, quien además cuenta con algún antecedente negativo con los colchoneros...

27' | DIEGO COSTA, EXPULSADO

Después de una falta no pitada sobre él por parte de Arthur, Diego Costa increpó a Martínez Munuera y lo insultó. "Me cago en la p*ta madre que te parió", le dijo. Es por eso que el colegiado termina expulsando al delantero de Lagarto, que dejó prematuramente a su equipo con diez futbolistas sobre el campo. Piqué tuvo que calmar a su ex compañero en la Selección española para que Costa se calme y no le caigan más partidos de sanción. Nada más comenzar el partido, el ex del pudo haber dado un codazo a Lenglet en una falta que le hizo al central francés del Barcelona.