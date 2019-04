Tito Vilanova convenció a Messi para no irse del Barcelona 6 días antes de morir

Jordi Roura revela una conversación que tuvieron en 2014 el fallecido ex técnico azulgrana y el delantero argentino.

Seis días antes de morir, Tito Vilanova convenció a Lionel Messi de continuar en el . Así lo ha revelado en las últimas horas Jordi Roura, segundo entrenador del equipo catalán cuando Vilanova era el técnico azulgrana.

En declaraciones realizadas para el programa 'Sin Concesiones', de Radio Kanal Barcelona, Roura admitió que Tito mantuvo una reunión con el delantero argentino en la que pudo convencerle de seguir en el Camp Nou. "Es verdad que Leo no tenía claro si iba a continuar. Es cierto que se produjo esta reunión. Yo no estuve, estuvieron muchas horas hablando y también es cierto que no sé qué se habló y lo que sí que es cierto es que Messi cambió de planteamiento y, afortunadamente para el barcelonismo, Messi decidió continuar aquí", recordó el ex futbolista del Barcelona, Murcia y Unió Esportiva Figueres.

Cabe recordar que el propio Messi homenajeó hace pocas horas la figura de Tito Vilanova, de cuyo fallecimiento se cumplieron el jueves 25 de abril cinco años. "Siempre con nosotros", escribía el genio rosarino en su cuenta de Instagram, adjuntando una fotografía en la que aparecía con Vilanova durante un entrenamiento del equipo catalán.

Por otro lado, en el marco del quinto aniversario del fallecimiento de Vilanova, Roura le recordó como "una persona sencilla, directa, con mucha personalidad, que iba de cara y en un plantilla profesional y eso le hacía especial (...) Siempre digo que somos románticos. Somos del Barça y Tito vivió una situación dura en la distancia y la profesionalidad fue incuestionable aunque estaba lejos. Él siempre va a tener su labor dentro del club que mantuvo".

Tras una lucha incansable e intensa contra el cáncer, el ex preparador azulgrana descansa en paz desde el 25 de abril de 2014. Vilanova fue primero entrenador de las divisiones inferiores de la entidad azulgrana y, de forma continua, estuvo en los banquillos culés desde 2007 hasta 2013. Supo ser el gran compañero de Pep Guardiola, su gran aliado, en la etapa más exitosa de la institución. Y asumió después el reto de ser la cabeza más importante del cuerpo técnico. Con él como preparador, el equipo catalán ganó la recordada liga de los 100 puntos en la temporada 2012-2013.

El 22 de noviembre del 2011 apareció la "maldita" información: un tumor en la glándula parótida. Tito tenía que ser operado de urgencia. El 19 de diciembre de 2012, el club anunciaba que ya estaba libre de la enfermedad. Pero, a fines de ese año, llegó la recaída: nueva operación y nuevo tratamiento. Pudo volver a los banquillos: fue el 2 de abril del 2013, frente al , por la Champions.

Tito Vilanova tenía 45 años cuando falleció. La última vez que dirigió al Barcelona fue el 1 de junio de 2013, en la contundente victoria frente al por 4 a 1. Actualmente, el campo de entrenamiento del club recibe su nombre como homenaje póstumo.