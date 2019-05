Tigre - Racing, por la Copa Superliga: formaciones, día, hora, árbitro y cómo verlo por TV en vivo

Luego de eliminar a Estudiantes, el campeón de la Superliga se mide en cuartos con un Matador que viene de dejar afuera a Colón y Unión.

Racing no se conforma con el título en la Superliga y también quiere dar pelea en la Copa Superliga . Y después de eliminar a Estudiantes en octavos de final, a la Academia se le viene un duro rival en los cuartos: el conjunto de Avellaneda se enfrentará con Tigre que, a pesar de haber descendido, desde la llegada de Néstor Gorosito viene siendo uno de los equipos más vistosos del fútbol argentino y en las dos fases previas eliminó a y Unión.

El cruce será una reedición del duelo que mantuvieron ambos equipos en la fecha 24 del campeonato, en el que el empate 1-1 le garantizó a Racing el título una jornada antes del final. El partido de ida se jugará este sábado en Victoria y la revancha será el martes, en Avellaneda.

¿CON VISITANTES?

A diferencia de lo que ocurrió en el partido de la Superliga, esta vez la dirigencia de Tigre se mostró abierta a la posibilidad de recibir hinchas de Racing en su estadio. La dirigencia de la Academia piensa hacer el pedido formal y luego la habilitación dependerá de los organismos de seguridad

EL PROBABLE XI DE RACING

Eduardo Coudet recibió una buena semana en el arranque de la semana previa al primer cruce: Leonardo Sigali, quien salió lesionado en la revancha contra Estudiantes, no tendrá problemas para llegar en condiciones al duelo en Victoria. El DT, en tanto, esperará por la evolución de Lisandro López, que después de perderse los dos partidos con el Pincha por un problema muscular tiene chances de regresar. La duda, en tanto, está en la mitad de la cancha: ¿seguirá Marcelo Díaz o Nery Domínguez, de muy buen nivel en el último tiempo, le gana la pulseada?

Así, los once podrían ser: Arias; Saravia, Sigali, Orban, Soto; Solari, M. Díaz o N. Domínguez, Zaracho, G. Fernández; Cvitanich, Cristaldo o L. López.

EL PROBABLE XI DE TIGRE

Tras el gran triunfo 3-1 como visitante sobre Unión que le permitió dar vuelta la serie, Néstor Gorosito prepara algunos cambios para el primer chico con Racing. Por lo pronto, Pipo podrá volver a contar con Néstor Moiraghi tras la expulsión que sufrió en la ida con el Tatengue, pero no con Martín Galmarini, Sebastián Prediger ni Lucas Rodríguez, quienes no se recuperarán a tiempo de sus lesiones. Con este panorama, el DT podría realizar sólo un cambio respecto de los once que ganaron en Santa Fe: Moiraghi regresará en lugar de Alcoba.

¿Un probable equipo? Marinelli; Pérez Acuña, Moiraghi, Canuto, Colazo; Menossi, Ortiz; D. Morales, Montillo, Janson; F. González.

DÍA, HORA, ÁRBITRO Y CÓMO VERLO POR TV

El encuentro se disputará este sábado 11 de mayo desde las 17.45, en el Monumental de Victoria y con arbitraje de Andrés Merlos La televisación estará a cargo de TNT Sports, restringida para quienes adquirieron el pack fútbol.