¿Tiene que quedarse aislado el plantel de River cuando regrese de la pretemporada?

El Millonario tenía un acuerdo para no cumplir con las medidas sanitarias tras volver de Estados Unidos, pero las condiciones cambiaron.

La pretemporada de River en Orlando llegó a su fin con todos los objetivos cumplidos. El Millonario trabajó prácticamente sin contratiempos, pudo disputar tres amistosos que terminaron todos en victoria y el plantel completo se vacunó contra el coronavirus. Sin embargo, a la hora del regreso al país surgió un inconveniente que no estaba en los planes: los cambios en las disposiciones gubernamentales para los viajeros que ingresan al país obligarán a que el plantel deba cumplir un estricto aislamiento de siete días, que podría complicar la preparación del partido frente a Argentinos por la Copa Libertadores, previsto para el miércoles de la próxima semana.

Antes de partir rumbo a Estados Unidos, la dirigencia había acordado un permiso especial para que el plantel no tuviera que pasar por la cuarentena obligatoria y pudiera continuar con sus trabajos en el predio del Millonario en Ezeiza. Sin embargo, cuando la delegación ya se encontraba en suelo norteamericano, el Gobierno decidió incrementar los controles para quienes regresan, en busca de retrasar la llegada de la variante Delta del coronavirus, y el acuerdo original quedó sin vigencia.

El artículo sigue a continuación

Los dirigentes del club de Núñez intentaron hasta último momento conseguir que no se cumpla con el aislamiento, basados en en argumento de que las delegaciones deportivas se encuentras exceptuadas de las medidas (tal como sucede, por ejemplo, con la Selección argentina cada vez que retorna tras jugar un partido en la Copa América), pero desde el ministerio de Turismo y Deportes dejaron en claro que ese punto no aplica en este caso: "River deberá cumplir con el aislamiento. No respetaron la burbuja sanitaria", explicó Matías Lammens en diálogo con radio La Red.

¿A qué se refiere el ministro? A que durante su estadía en el ESPN Sports Complex, la delegación millonaria recibió distintas visitas -como la de Gonzalo Higuaín-, los jugadores y Marcelo Gallardo brindaron entrevistas mano a mano a distintos periodistas y hubo contacto cercano con los hinchas que se acercaron hasta el lugar en busca de una foto.

De esta manera, ahora en el club están en la búsqueda de un hotel en la zona de Ezeiza donde el plantel pueda quedarse una vez que arribe al país este martes 6, para trasladarse diariamente hasta el River Camp y no perder días de trabajo: la cuarentena obligatoria se cumplirá apenas 24 horas antes del partido frente a Argentinos.